Duidelijke beelden van nep-bezorger dinsdag in 'Opsporing Verzocht'

De politie heeft hele duidelijke beelden van de verdachten van een gewelddadige woningoverval in Den Haag, waarbij een vrouw een steekwond opliep.

Zaterdag 16 juli werd er bij de 29-jarige bewoonster van het Y-gebouw - een flat bij station Holland Spoor - aangebeld door een nep-koerier. Omdat de vrouw een pakketje verwachtte deed ze open. In de reconstructie van het misdrijf, die vanavond wordt uitgezonden, is te zien hoe de vrouw zonder enige waarschuwing wordt aangevallen met een mes. Ze raakte daarbij ook gewond. Het rechercheteam hoopt op goede tips die naar beide overvallers gaan leiden.

Actueel: neergeschoten man (25) in Almere overlijdt een dag later

Op donderdagavond 3 november werden aan de Hildo Kropstraat in Almere schoten gehoord. Buurtbewoners schakelden daarop de politie in. Agenten die op de melding afkwamen, vonden op straat een zwaargewonde man. Hoewel het slachtoffer toen hij werd aangetroffen nog aanspreekbaar was, verslechterde zijn toestand dusdanig dat hij een dag later in het ziekenhuis overleed. In 'Opsporing Verzocht' geeft de politie meer informatie over het slachtoffer en de stand van zaken in het onderzoek.

Man die fatale schoten loste lijkt te verdwijnen in huizenblok Dordrecht

In de nacht van 15 op 16 oktober werd de 36-jarige Remsley Eisden aan de Van den Tempelstraat in Dordrecht doodgeschoten, toen hij net in zijn auto was gaan zitten. Direct daarna verscheen een schutter die meerdere kogels op hem afvuurde. Na een eerste getuigenoproep, in de uitzending van 18 oktober, is er inmiddels nieuwe informatie over een mogelijk motief. Ook worden nog niet eerder uitgezonden bewakingsbeelden getoond. En hoe kan het dat een getuige de schutter wel een steegje in zag verdwijnen, maar daar niet uit zag komen? De politie wil graag meer informatie over een mogelijk scenario, waarbij de schutter mogelijk is verdwenen in één van de woningen rond de plaats delict.

Daarnaast in de uitzending ook meer over een recente overval in Nieuw-Vennep, een weergave van een werkelijk whatsapp-gesprek dat een oplichter voerde, en beelden van een brandstichting bij een Haags gezin.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 8 november om 20.30 uur bij AVROTROS op NPO 1.