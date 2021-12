'Droomhuis Gezocht' trapt nieuw seizoen af met 'hoe is het nu met?'-aflevering

Maandag 6 december begint het nieuwe seizoen van 'Droomhuis Gezocht'. De eerste aflevering is gelijk een speciale, het is namelijk de laatste aflevering van het programma die door Sybrand Niessen wordt gepresenteerd. In deze aflevering zien we hoe het met eerdere dromers gaat.

Jaarlijks krijgt de redactie van 'Droomhuis Gezocht' één veelgestelde vraag: welke dromers kopen uiteindelijk ook een huis? Wat is er gebeurd toen Sybrand en zijn cameraploeg vertrokken waren? Dat ziet de kijker in deze speciale aflevering. Het is de laatste aflevering die Sybrand presenteert. Vanaf maandag 13 december zijn Carrie ten Napel en Dionne Stax te zien als presentatoren.

We bezoeken Olaf en Marinca; ondernemers met drie horecazaken, die met de kinderen naar Zweden wilden emigreren. In het gebied Dalarna zochten ze een typisch Zweedse stuga, waar Olaf verse vis kon vangen en Marinca kon paardrijden. Hoe gaat het nu met ze?

Voor moeder Ina was het een langgekoesterde wens om een nieuw leven in Oostenrijk te beginnen. Door het overlijden van haar man kwam dit plan stil te liggen. Aangezien de kinderen zelf in Oostenrijk werkten, was dit hét moment om alsnog de sprong in het diepe te wagen. Na een lichte twijfel werd gekozen voor huis drie. Is het de juiste beslissing geweest?

In 2019 ging Sybrand met Marco en Anne naar Portugal. Ze besloten hun vertrouwde huis in Nederland te verkopen om samen fulltime te gaan genieten op de Azoren. Hoewel de keuken en badkamers verbouwd moesten worden, stonden ze achter de keuze voor huis drie. Zijn ze na het vertrek van de ploeg aan het klussen geslagen, of liep het toch anders?

Tot slot gaan we op visite bij Marc en Wilma in Italië. In het prachtige Ligurië zochten zij een vrijstaand vakantiehuis met een mooi uitzicht. Het hoefde niet helemaal afgewerkt te zijn; Marc houdt van klussen en Wilma van inrichten. Hun hart werd tijdens de uitzending gestolen door huis drie, alleen de weg ernaartoe was ‘een dingetje’. Hoe is dit afgelopen?

'Droomhuis Gezocht', maandag 6 december om 20.30 uur bij Omroep MAX op NPO 1.