'Droomhuis Gezocht' in het Spaanse Málaga

Op maandag 20 december zendt MAX om 20.30 uur op NPO 1 de derde aflevering van 'Droomhuis Gezocht' uit. Dionne Stax gaat hierin op zoek naar een droomhuis voor Alice en Dolf in het Spaanse Málaga. Ook laat zij deze aflevering zien wat de bruisende stad te bieden heeft.

Dolf en Alice schelen bijna vijftien jaar en hebben elkaar leren kennen op het werk van Dolf, de sauna. De vonk sloeg al snel over en inmiddels zijn ze tien jaar samen. Het huis in Spanje wordt het eerste van het stel samen, want in Nederland hebben zij een latrelatie.

Alice en Dolf zijn dol op Spanje. Het is bijna altijd zonnig en op rijafstand van Nederland. In totaal zijn Alice en Dolf zo’n tien keer in het land geweest, op allerlei verschillende plekken. Toch trekt het zuiden hun het meest. In het bijzonder Málaga, waar zij drankjes op het terras in het bruisende centrum kunnen afwisselen met verse vis. Op basis van het budget van 300.000 euro, gaat Dionne Stax op zoek naar drie geschikte huizen.

De stad Málaga ligt op drie uur vliegen van Amsterdam in de populaire regio Andalusië. Málaga is ook de hoofdstad van deze gelijknamige provincie. Met ruim een half miljoen inwoners is het de vijfde stad van Spanje. Het ligt direct aan de Middellandse Zee, aan de Costa del Sol. Málaga is bovendien een diverse stad, met voor ieder wat wils. Van historische monumenten, waaronder het Alcazaba en het Teatro Romano, tot aan moderne bouwwerken bij de vernieuwde haven. Ook heb je hier parken en botanische tuinen waar je kunt wandelen, en kun je op bijna iedere hoek van de straat genieten van lokaal voedsel of culinaire hoogstanden.

Dionne stuit tijdens haar bezoek op een bijzondere processie. Verder duikt ze in het leven van Picasso, die nauw verbonden was aan de stad. Tot slot gaat zij, op aanraden van Alice en Dolf, verse vis eten in de oude visserswijk El Palo én hoort ze over de geschiedenis van deze plek.

'Droomhuis Gezocht', maandag 20 december om 20.30 uur bij Omroep MAX op NPO 1.