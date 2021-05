Driedelige documentaireserie 'Op de Vlucht' op NPO 2

De driedelige documentaireserie 'Op de Vlucht' vertelt het bijzondere verhaal van het Joodse gezin Hein. Door hun overlevingsdrift, alertheid, de hulp van een groep Utrechters en een flinke dosis geluk overleefden zij De Tweede Wereldoorlog.

Het drieluik 'Op de Vlucht' is onderdeel van het MAX-regioprogramma 'Noord-Zuid-Oost-West' en is op dinsdag 4 mei, woensdag 5 mei en donderdag 6 mei om 18.20 uur te zien op NPO 2.

Paul en Netta Hein wonen aan het begin van de oorlog met hun zoon Peter in de Utrechtse Wijde Begijnestraat. Omdat Netta tuberculose heeft, hoeft het gezin de eerste drie jaar van de oorlog niet op transport. In 1943 wordt het uiteindelijk toch te gevaarlijk en voelt het gezin Hein zich gedwongen om onder te duiken. Om hun overlevingskansen te vergroten brengen Paul en Netta Hein hun vierjarige zoon Peter bij vrienden onder. Zelf vertrekken zij naar hun eerste onderduikadres in Schalkwijk. Vanaf dat moment begint een angstaanjagende tocht langs verschillende Utrechtse onderduikadressen. Tijdens die tocht weet het echtpaar Hein meerdere malen op miraculeuze wijze te ontkomen aan de Duitse bezetters. Wat het echtpaar niet weet is dat hun zoon Peter al snel is doorgegeven aan de, voor hun onbekende ‘tante’ Cor, die hem meeneemt naar het Noord-Hollandse Beverwijk.

Op de vlucht vertelt ook het verhaal van de kleine Peter Hein. Tijdens de oorlog gaat hij van adres naar adres en die onzekere en verwarrende periode heeft zijn sporen bij hem nagelaten. Op zijn vijftigste krijgt Peter dan ook een ernstige depressie. Peter Hein is getrouwd en heeft drie kinderen: David, Eva en Ruben. In een gezinsgesprek met hun vader Peter vertellen de drie kinderen over hun jeugd en in hoeverre de gebeurtenissen uit de oorlog ook hun leven heeft beïnvloed. Ruben Hein is bekend als zanger, muzikant en won in 2018 'Wie is de Mol?'. Hij maakte de bijzondere muziek voor deze documentaire.

Het verhaal van Paul en Netta Hein en de verhalen van Peter Hein en zijn kinderen maken duidelijk hoe een oorlog mensen kan beschadigen, maar ook hoe levenskrachtig mensen kunnen zijn.

