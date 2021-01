Drie nieuwe bewoners doen hun intrede in het 'Big Brother'-huis

Foto: RTL 5 - © RTL 2021

Reality-liefhebbers kunnen al een week het doen en laten van de bewoners volgen in het 'Big Brother'-huis. Ruim twintig jaar na de eerste editie is het grootste en bekendste tv-programma terug van weggeweest.

Geraldine Kemper en Peter Van de Veire hadden de eer om de Big Brother-aftrap in goede banen te leiden. Al snel werden de eerste acht bewoners overvallen door geheime opdrachten, spannende spellen in de gameroom en uitspraken uit hun verleden. Na vier dagen moesten insluipers Els en Nick ongezien het huis betreden. Kort na de exit van de eerste bewoner, danser en rapper Ziko, vond het spannende dozenspel plaats en betraden drie nieuwe bewoners het 'Big Brother'-huis. Maak kennis met Jill, René en Zoey, de drie nieuwelingen die 'Big Brothers' experiment aangaan.

Jill, 22 jaar (Landsmeer – Nederland)

'Ik kan echt niet tegen mensen die liegen, daar kom ik ook heel snel achter.'

Jill is de jongste bewoner van het Big Brother huis. Ze is in opleiding voor luchtvaartdienstverlener, maar weet niet zeker of ze echt als stewardess wil gaan werken. Jill heeft nog nooit een echte serieuze relatie gehad, waardoor ze ook niet goed weet hoe het voelt om verliefd te zijn. In het huis zal ze er alles aan doen om voor anderen te zorgen en onenigheid te voorkomen, want van ruzies wordt ze zenuwachtig. Wat anderen van haar vinden, daar trekt ze zich minder van aan. Jill gaat vol voor het avontuur, verheugt zich op de spellen en wil heel graag nieuwe mensen leren kennen.

René, 29 jaar (Hoorn – Nederland)

'Ik ga er heel slecht op als men ongeïnteresseerd overkomt.'

De vrolijke René kan zich 'Big Brother' nog herinneren van zijn kindertijd. De IT'er kijkt vooral naar het psychologische experiment; uit de buitenwereld getrokken worden en met vreemde mensen opgescheept zitten. René is een sociaal dier en zijn tactiek is om vrienden te worden met al zijn medebewoners. Zelf zit hij 3,5 uur per dag op zijn telefoon, een grote uitdaging dus om zonder te moeten. Hij noemt zichzelf een echteBourgondiër en geniet graag van het leven met een wijntje of een biertje. Hij laat zijn grote liefde achter voor 'Big Brother'.

Zoey, 28 jaar (Schaarbeek, België)

'In een groep ben ik meestal de moeder en de sfeermaker.'

Deze knappe verschijning is in het dagelijkse leven DJ en reist hiervoor de wereld rond. Door corona zit haar carrière even in een dip en dit was voor haar het ideale moment om zich aan te melden voor 'Big Brother'. Het dagelijks checken van haar social media gaat ze zeker missen, een grote uitdaging om zo'n lange tijd zonder telefoon door te brengen. Ze heeft als oudste van een groot gezin veel voor haar broers en zussen gezorgd, waardoor ze de moederrol op zich zal nemen in het huis. Zoey houdt niet van roddelen en hoopt in het huis iemand te vinden bij wie ze haar ei kwijt kan, dat heeft ze nodig om het 100 dagen vol te houden.

Wanneer

'Big Brother' wordt elke werkdag om 21.30 uur en elke zaterdag om 18.00 uur uitgezonden bij RTL 5 en Videoland. Elke donderdag is om 21.30 uur de liveshow 'Big Brother: Live' te zien, gepresenteerd door Geraldine Kemper en Peter Van de Veire. Bij Videoland kan via twee livestreams 24/7 worden meegekeken met de bewoners in het 'Big Brother' huis. Alle reguliere afleveringen en de wekelijkse liveshow zijn ook bij Videoland te zien.