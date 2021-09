'DREAM SCHOOL' is terug op NPO 3

Foto: © NTR 2021

Het vijfde seizoen van 'DREAM SCHOOL', met bokslegende Lucia Rijker en rector Eric van 't Zelfde, ziet er anders uit dan we gewend zijn. Tien jongeren die om uiteenlopende redenen zijn vastgelopen in het reguliere onderwijs en nu zonder startkwalificatie thuis zitten, verblijven twee weken lang intern op een locatie in de Brabantse natuur.