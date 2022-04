Doran en Thijmen doen aan 'Puberruil'

Deze week ruilt YouTuber Doran met vogelaar Tijmen. De 18-jarige Tijmen woont de helft van de tijd bij zijn vader in Berg en Dal.

Tijmen is al vanaf zijn jeugd met vogels bezig. Hij heeft het niet van een vreemde, zijn vader Frank is vogelaar. Voor zijn studie doet Tijmen onderzoek naar natuur en milieu. Doran is 17 jaar en woont samen met zijn ouders in het Gelderse Malden. Zijn grootste passie is het maken van video’s voor zijn YouTube-kanaal 'Monster Tube'. De meeste video’s gaan over zijn andere grote liefde: zijn crossmotor en snelle auto’s.

