Donderdag in 'Stand van Nederland Generatie Next': Stadion redt stad

Feyenoord City op Rotterdam zuid zou één van de armste wijken van het land aantrekkelijk maken voor millennials. Maar de club zelf schrikt terug voor het prijskaartje. En de stad twijfelt ook.

In een nieuwe aflevering van 'Stand van Nederland Generatie Next' kijken we naar de economie van voetbalstadions. Een nieuw stadion kán succes brengen voor club en stad. Maar hoeveel mag een stadion dan kosten?

Dit seizoen is 'Stand van Nederland Generatie Next' wekelijks te zien bij NPO 2. Net als vorig jaar onderzoekt het programma de Nederlandse economie met een focus op de millennials. De presentatie is in handen van de twintigers Raquel Schilder, Jill Bleiksloot en Shayno Numansen.

