Donderdag in 'Nieuwe Boeren': eerlijk maar ook streng

Foto: © KRO-NCRV 2020

Het is een droom voor velen: terug naar basis, weg uit de hectiek van alledag en alleen leven van wat de natuur je geeft. Anita Witzier presenteert het KRO- NCRV programma 'Nieuwe Boeren', waarin deze droom voor twaalf onbekende Nederlanders werkelijkheid wordt.

KRO-NCRV's 'Nieuwe Boeren' laat de kijker niet alleen de spanning van het overleven op de boerderij ervaren, maar toont ook hoe we als moderne mensen steeds verder af zijn komen te staan van waar ons eten vandaan komt.

Aflevering 5

Romy is aangewezen als herenboer op één voorwaarde: dat ze een vrouw als eerste duellist kiest. Ze is van plan zich aan die belofte te houden maar of dat zo slim is? En zijn alle taken eigenlijk wel goed uitgevoerd zoals de kaas en het scheren van het schaap? Echte boeren Arnold en Rianne zijn vriendelijk maar ook streng.

'Nieuwe Boeren', donderdag 21 januari om 20.30 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.