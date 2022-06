Donderdag in 'Keuringsdienst van Waarde': 1+1

Je kan geen folder meer openslaan en de acties vliegen je om de oren. 2e voor de halve prijs, 2e voor een euro, 50% korting, stapelkorting, probeerprijsje. Maar er is een actie die de kroon spant: 1+1. Koop er een, krijg er een gratis.

Bij sommige producten zelfs het hele jaar door! Hoe kan dit? Hoe kunnen winkels áltijd een shampoo, tandpasta, wasmiddel gratis weggeven? Zijn we op verborgen filantropie gestuit? Is het de winkelier die zo aardig is, of de fabrikant? De 'Keuringsdienst' probeert dit uit te zoeken maar stuit vooral op dichte deuren van producenten en winkels. Het is een geheim, die 1+1. Weet de Keuringsdienst dit mysterie te ontrafelen?

'Keuringsdienst van Waarde', donderdag 30 juni om 20.25 uur bij KRO-NCRV op NPO 3.