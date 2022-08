Donderdag in 'Frontlinie': Uit de droom

Bram Vermeulen reist in deze aflevering van 'Frontlinie' af naar Kenia, naar de ranch van Kuki Gallmann waar herders strijden om het land met de Italiaanse schrijfster. Wie wint als klimaatverandering uitmondt in een strijd om het laatste stukje land waar je kunt overleven?

Hoe heeft de droom van Kuki Gallmann zo kunnen ontsporen?

‘Het was meer dan ik had durven dromen’, schreef de Italiaanse schrijfster Kuki Gallmann in 1991 in de bestseller Ik droomde van Afrika, over het stuk land van 400 vierkante kilometer dat zij en haar echtgenoot in handen kregen in Kenia. Het boek over het leven van haar familie op dit gigantische reservaat werd in twintig talen vertaald en verfilmd, met in de hoofdrol Daniel Craig en Kim Bassinger. Gallmann ontvangt eminente gasten op haar ranch, onder wie Prins Bernard en andere leden van de Nederlandse koninklijke familie.

Dertig jaar later reist Bram Vermeulen naar het land van Gallmann, dat nu een frontlinie blijkt geworden. De schrijfster is tweemaal beschoten en zwaargewond geraakt door zwaar bewapende herders, die met hun vee het land van de familie bezetten. Buiten de hekken van het reservaat sterft op grote schaal het vee als gevolg van een de grootste droogtes in het Oosten van Afrika van de afgelopen eeuw. Het Keniase leger is te hulp geschoten, maar blijkt een dubbelspel te spelen waardoor de situatie almaar gevaarlijker wordt.

In deze aflevering van 'Frontlinie' onderzoekt Bram Vermeulen welke kettingreactie klimaatverandering nu wereldwijd in gang zet en uitmondt in een strijd om de meest primaire behoefte van de mens: een thuis.

'Frontlinie: Uit de droom', donderdag 1 september om 20.25 uur bij de VPRO op NPO 2.