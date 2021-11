Donderdag in 'Frontlinie': Niemandsland

In de journalistieke VPRO-serie 'Frontlinie' bericht correspondent Bram Vermeulen op indringende wijze over ontwikkelingen uit de hele wereld die in ons dagelijkse nieuws vaak niet meer dan een voetnoot zijn.

In deze 'Frontlinie': hoe Cyprus een Niemandsland werd, waarin Grieks-Cyprioten, Turks-Cyprioten én Afrikaanse vluchtelingen vastzitten.

Correspondent Bram Vermeulen reist naar Cyprus. Sinds de invasie van de Turkse troepen die in 1974 het noorden van het eiland bezetten, zijn honderdduizenden Cyprioten aan beide kanten van de Turks-Griekse grens thuisloos.

Tegen alle resoluties van de Verenigde Naties in hebben de Turkse autoriteiten de verboden stad Varosha bij de kustplaats Famagusta waar al 47 jaar een hek om heen staat, weer heropend. Toeristen kunnen nu twee straten van de wijk bezoeken om selfies te maken bij de verstofte en ingestorte huizen. Dit tot groot verdriet van de voormalige bewoners, die een onstilbaar verlangen hebben naar de wijk terug te keren, maar nog altijd hun huizen niet in mogen. Terwijl politici niet in staat blijken de impasse op te lossen, voelen de Cyprioten zich aan beide zijden van de scheidslijn gevangen in niemandsland.

Hetzelfde gevoel leeft bij drie Kameroenezen die besloten de burgeroorlog in hun verdeelde land te ontvluchten en in Cyprus asiel aan te vragen. Ze zijn van de Engels-sprekende minderheid die door de Frans-sprekende autoriteiten van Kameroen worden onderdrukt. Ze kochten een ticket en vlogen naar Cyprus, zonder te weten dat Cyprus net zo verdeeld is als hun vaderland. Toen ze in het holst van de nacht van de Turkse kant van de scheidslijn over probeerden te steken naar de Griekse kant, werden ze gepakt door soldaten van de Verenigde Naties en kwamen ze vast te zitten in de bufferzone. Daar leven ze nu al een half jaar in een tent, in niemandsland. Een van de drie Kameroenezen slaagt er op een nacht in om toch te ontsnappen, tot grote frustratie van de twee achterblijvers die dat niet lukt. Bram Vermeulen gaat naar hem op zoek.

Over 'Frontlinie'

In 'Frontlinie' brengt Bram Vermeulen actuele reportages op televisie over thema’s die nog onderbelicht zijn en tegelijkertijd onlosmakelijk met ons leven hier verbonden zijn. In een tweewekelijkse, persoonlijke nieuwsbrief met onder andere extra interviews, verwijzingen naar andere programma’s en verbanden met ander internationaal nieuws, gaat Vermeulen dieper op het onderwerp in. In de rubriek 'Frontlinie' van het VPRO-radioprogramma 'Bureau Buitenland' op NPO Radio 1 bespreekt Vermeulen samen met andere specialisten deze en aanverwante onderwerpen.

