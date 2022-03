Donderdag in 'Frontlinie': de trein naar de oorlog

In de journalistieke VPRO-serie 'Frontlinie', maandelijks te zien op NPO 2, berichten Bram Vermeulen en andere betrokken makers op indringende wijze over ontwikkelingen uit de hele wereld.

In reportages van 35 minuten duiken zij in de achtergrond van actuele verhalen. In de aflevering De trein naar de oorlog onderzoekt Bram Vermeulen de laatste zeven dagen voor de Russische invasie in Oekraïne.

In de volgende aflevering van 'Frontlinie': De trein naar de oorlog portretteert Bram Vermeulen de hoofdrolspeler van de oorlog in Oekraïne: de trein die het westen met het oosten van het land verbindt, tanks naar het front vervoert en nu vluchtelingen in veiligheid brengt. In de laatste zeven dagen voor de Russische invasie reist Bram Vermeulen met zijn team op die trein, van Sovjet-makelij, naar het oostfront en spreekt met de Oekraïners over hun verwachtingen, hun vrees en hun hoop voor wat komen gaat. Het blijken de laatste zeven dagen van een vrij Oekraïne te worden.

De oorlog die we nu dagelijks in het nieuws zien, begon voor de meeste reizigers op de trein niet nu, maar acht jaar geleden. De strijd heeft niet alleen het land verdeeld, maar ook families en echtgenoten uit elkaar gedreven, vaders en dochters van elkaar verwijderd. Hoe onvoorstelbaar een invasie in die laatste dagen ook lijkt, iedereen aan boord beseft de mogelijke consequenties. Van de hippe influencer op tiktok die weet dat hij onder een Russische bezetting niet zal kunnen leven, tot de conductrice die haar kinderen heeft thuis gelaten, met wapens en al. Aan het oostfront blijken de bewoners die al jaren leven met mortieraanvallen en artillerievuur weinig andere keus te hebben dan te blijven. ‘Het leven is oorlog’, klinkt het aan het front.

Over 'Frontlinie'

In de maandelijkse serie 'Frontlinie' brengen Bram Vermeulen en andere betrokken makers actuele achtergrondreportages op televisie over thema’s die vaak onderbelicht zijn gebleven, maar tegelijkertijd onlosmakelijk met ons leven hier verbonden zijn. In een tweewekelijkse, persoonlijke nieuwsbrief met onder andere extra interviews, verwijzingen naar andere programma’s en verbanden met ander internationaal nieuws, gaat Vermeulen dieper op het onderwerp in. In de rubriek 'Frontlinie' van het VPRO-radioprogramma 'Bureau Buitenland' op NPO Radio 1 bespreekt Vermeulen samen met andere specialisten deze en aanverwante onderwerpen.

'Frontlinie: De trein naar de oorlog', donderdag 24 maart om 20.25 uur bij de VPRO op NPO 2.