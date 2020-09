Donderdag in 'De Outsiders': de staat

In 'De Outsiders' gaat Tim den Besten op zoek naar mensen die kiezen voor een leven buiten de gebaande paden. Nederland is een van de meest welvarende landen ter wereld, toch zijn er inwoners die geen enkel vertrouwen hebben in onze overheid.

In de derde aflevering ontmoet Tim mensen die de staat willen veranderen of verlaten.

Tim bezoekt Frank, die op opgewekte toon strijdt tegen vaccinaties, de 1,5 meter samenleving en andere verplichtingen van de overheid. Bij Patrick leert Tim over de machteloosheid en het verdriet van verstoten vaders die hopen hun kinderen weer te mogen zien. Ook ontmoet hij vrijbuiter Martijn. Toen Martijns wereld instortte liet de staat hem in de kou staan, dus zorgt hij nu voor zichzelf. Samen met Tim gaat hij op zoek naar een manier om definitief uit het systeem te stappen.

'De Outsiders', donderdag 24 september om 21.45 uur bij VPRO op NPO 3.