Donderdag in 'Danny's Wereld': Moeilijk te verteren

In deze aflevering van 'Danny's Wereld' spreekt Danny Ghosen met Lotte en Anna, die beiden in afwachting zijn van een behandeling tegen anorexia. De wachtlijsten hiervoor zijn zo lang dat beide jonge vrouwen in een uitzichtloze situatie beland zijn. Anna wacht al vanaf april op een intensieve behandeling.

Bij Lotte speelt mee dat zij naast anorexia ook de diagnose autisme heeft. Zij eet inmiddels niets meer en leeft al maanden op sondevoeding.

'Ze hebben gezegd dat ze pas in januari 2022 tijd voor me hebben. Mijn leven staat nu stil', aldus Anna. De autismekliniek, waar Lotte behandeld wil worden, kan haar pas helpen als haar eetstoornis onder handen is genomen. Ondertussen stelt de anorexiakliniek dat er eerst aan haar autisme gewerkt moet worden. 'Het is heel moeilijk om gemotiveerd te blijven. Ik heb soms wel het idee: voor mij hoeft het niet zo. Ik ben moe van het leven, dit is niet hoe ik hier wil zijn.'

Over 'Danny’s Wereld'

Danny Ghosen gaat in 'Danny’s Wereld' op zoek naar waar het wringt in de maatschappij. Hij onderzoekt spanningen en problemen in de samenleving en ontmoet mensen die vaak onzichtbaar zijn, de grens opzoeken, daar overheen zijn gegaan of zich buitengesloten voelen. Danny komt overal binnen, hij vraagt door en oordeelt niet.

Danny Ghosen

Danny Ghosen (Beirut, 1978) begon zijn loopbaan bij MTNL maar stapte snel over naar PowNed waar hij opviel door zijn vasthoudendheid. Voor de EO maakte hij onder andere 'Rot op naar je Eigen Land'. Sinds 2016 werkte Ghosen voor de NTR waar hij het veelgeprezen 'Danny in Arabistan' en 'De Slag om Libanon' maakte. Sinds januari 2021 maakt hij 'Danny’s Wereld' voor de VPRO, waarin hij de kijker meeneemt naar nieuwe spraakmakende werelden, onzichtbaar voor de meesten, maar toch vlakbij, indringend en actueel.

'Danny's Wereld', donderdag 28 oktober om 21.05 uur bij de VPRO op NPO 2 en 17.00 uur op YouTube.