Donderdag begint een nieuw seizoen van 'Ik Vertrek'

Foto: © AVROTROS 2021

Ingrid (52) en Edward (49) delen de droom om in het buitenland te wonen. In het Duitse Ballenstedt hebben ze een oud spoorwegstation gekocht, dat op de schop moet. Er rijden al 18 jaar geen treinen meer en het pand is behoorlijk in verval geraakt, maar zij zien er potentie in.