'Dokters van Morgen' over bijziendheid bij jongeren

De helft van de twintigers in ons land is bijziend; een verdubbeling ten opzichte van 40 jaar geleden. Hoe komt dat? En belangrijker, kunnen ouders voorkomen dat hun kind bijziend wordt?

'Dokters van Morgen' laat zien dat artsen proberen met veelbelovende gentherapieën oogziektes die je blind maken een halt toe te roepen. Antoinette Hertsenberg reist daarnaast naar Italië waar ze een baanbrekende stamceltransplantatie hebben ontwikkeld, die ervoor zorgt dat een blind oog weer kan zien.

Ook laat 'Dokters van Morgen' zien hoe blinde mensen met hun beperking omgaan. Want hoe weet je of je broek rood of zwart is, als je helemaal niets kan zien?

