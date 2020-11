Dodelijke zuiveringscampagne in '2Doc: Welcome To Chechnya'

In de documentaire 'Welcome to Chechnya' laat filmmaker en regisseur David France zien hoe Russische activisten in TsjetsjeniŽ vervolgde LGBTQ+'ers hun land uit smokkelen met gevaar voor eigen leven.

Door middel van een internationaal netwerk bieden de activisten hen een veilig onderkomen.

Homo’s en transgenders zijn in de Russische deelrepubliek Tsjetsjenië door een dodelijke zuiveringscampagne hun leven niet zeker. Sinds 2016 voert de leider van Tsjetsjenië, Ramzan Kadyrov, een campagne om 'het bloed van de Tsjetsjeen te zuiveren' door LGBTQ+-ers vast te houden, te martelen en uit te moorden.

Een uitgebreid en geheimzinnig netwerk van activisten neemt daarom het heft in eigen handen. Zij smokkelen vervolgde LGBTQ+'ers het land uit, zoals Grisha, een evenementenorganisator die werd gemarteld, en Anya, die vermoord dreigt te worden door haar familie. Met hulp van een internationaal netwerk wordt een veilig onderkomen geboden.

Regisseur David France filmt de dagelijkse gang van zaken van de activisten die met onvoorstelbare risico’s worden geconfronteerd. 'Welcome to Chechnya' vertelt de verhalen van verschillende homoseksuele mannen en vrouwen die hulp nodig hebben. Om hun identiteit te beschermen heeft de filmmaker hun stem veranderd en gebruikt hij pseudoniemen. Hij past ook een nieuwe digitale ‘face double’-techniek toe die nog nooit eerder is gebruikt bij het maken van documentaires.

De documentaire won verschillende prijzen op onder ander Sundance en de Berlinale.

'2Doc: Welcome to Chechnya', vrijdag 27 november om 22.25 uur bij VPRO op NPO 2.