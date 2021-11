Dode wolf uit Stroe in 'Opsporing Verzocht': 16.000 euro beloning

Op vrijdag 1 oktober vond een voorbijganger in Stroe in een greppel een dode wolf. Er werd eerst gedacht dat het dier een verkeersslachtoffer was, tot uit onderzoek bleek dat de wolf was beschoten. Dat het om een 'per ongeluk' geraakte wolf zou gaan, acht de politie zeer onwaarschijnlijk.

Woordvoerder Jop Heinen: 'Er zijn natuurliefhebbers die soms meer dan honderd keer op pad gaan om een wolf te zien, en die dat niet lukt. Dit dier lijkt heel doelbewust neergeschoten; de schutter moet dus heel veel moeite hebben gedaan om op de wolf te kunnen schieten.'

Het is strafbaar om een wolf te doden, vandaar dat in 'Opsporing Verzocht' vanavond meer details worden gegeven over de vondst. Stichting Faunabescherming heeft 5.000 euro uitgeloofd voor een gouden tip over de dader. Dat bedrag is met hulp van giften van sympathisanten inmiddels uitgegroeid tot 16.000 euro.

Man laat granaat achter onder carport onderneemster

Iemand lijkt het gemunt te hebben op een onderneemster in Almere. Op zondag 21 maart werd een granaat op haar deur geplakt. Een dag later werd een granaat achtergelaten bij haar winkel aan het Bijlmerplein in Amsterdam-Zuidoost. Bij beide bedreigingen legden bewakingscamera’s de dader vast. Vooral de man die in Almere te zien is op beelden, komt duidelijk in beeld. Naast tips over de dader(s) hoopt de politie informatie te krijgen over de reden van de bedreigingen.

Onderneemster schreeuwt overvaller haar zaak uit

In 'Opsporing Verzocht' verder het verhaal van een onderneemster uit Lochem. Zij stond alleen in haar kledingzaak, toen een overvaller haar probeerde te overmeesteren. Dankzij haar verzet vertrok de man weer. Hij staat op bewakingsbeelden en heeft een bijzonder kenmerk: grote fel lichtblauwe ogen.

Verder onder andere aandacht voor een overval in Eindhoven en een update van het onderzoek naar de mishandeling van Carlo Heuvelman op Mallorca. Vorige week werd in 'Opsporing Verzocht' een foto getoond van een onbekende getuige, die mogelijk de fatale mishandeling van Carlo Heuvelman had vastgelegd.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 16 oktober om 21.20 uur bij AVROTROS op NPO 1.