Documentaireserie over identiteit, vrijheid en cultuur: 'SANAE – Mijn Eigen Weg'

In de nieuwe documentaireserie 'SANAE – Mijn Eigen Weg' volgt programmamaker Jalal Bouzamour de Marokkaans-Nederlandse Sanae Orchi (34) in haar zoektocht naar identiteit en vrijheid.

Jarenlang werkte Sanae als presentatrice en verslaggeefster voor radio en tv. Terwijl haar populariteit groeide op de voorgrond, begon de worsteling met haar identiteit en achtergrond. Gevoelsmatig zit ze tussen twee werelden; de vrijheid van Nederland en de traditionele waarden van haar Marokkaanse achtergrond. Sanae kampt met de druk van culturele verwachtingen en familiaire normen, wat heeft geleid tot een intense identiteitsstrijd die ze in de serie openlijk deelt.

Sanae Orchi: 'Gevangen door schaamte ontnam ik mezelf jarenlang de vrijheid om open te zijn over dat wat me werkelijk raakt. Bang om af te wijken van wat als ‘normaal’ wordt gezien. Schaamte hield me niet alleen klein, maar ook vervreemd van mezelf en anderen. Door in mijn programma openlijk uit te wisselen over seksualiteit, relaties en lichamelijke keuzes, zoek ik mijn eigen weg en nodig ik anderen uit om dat ook te doen.'

Thema's

De vier afleveringen behandelen thema’s als seksualiteit, lichaamsbeeld, familieverwachtingen en online haat. Sanae confronteert haar vader, reflecteert op haar jeugd en bespreekt onderwerpen die in haar cultuur vaak onbesproken blijven, zoals besnijdenis, schaamte en de rol van vrouwen. Het gaat niet alleen over de zoektocht naar vrijheid en identiteit, maar ook over het kritisch bevragen van aangeleerde tradities, het aangaan van de dialoog en het bespreekbaar maken van zaken die vaak onbesproken blijven.

'SANAE – Mijn Eigen Weg', zondag 23 november elke zaterdag te zien om 12.05 uur bij de NTR op NPO 2. De serie is een co-productie van NTR en TV Affairs.