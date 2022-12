Documentaireserie 'OLVG - Ziekenhuis met een hart' op NPO 2

Het is hét stadsziekenhuis van Amsterdam, waar alle culturen van de grote stad elkaar ontmoeten: het OLVG. Per jaar worden hier, verdeeld over twee vestigingen, meer dan 500.000 patiënten behandeld.

De spoedeisende hulp van het OLVG behoort tot de grootste van Nederland. Net als de kraamafdeling, waar ieder jaar 5.000 baby’s worden geboren. Twee jaar lang filmden de gelauwerde documentairemaker Coen Verbraak en zijn team in dit ziekenhuis, vóór en tijdens corona, in het voetspoor van artsen, verpleegkundigen en andere medewerkers.

Zwervers en drugsverslaafden, maar ook grachtengordel-elite en toeristen van overal ter wereld: in het OLVG komt de hele multiculturele samenleving van Amsterdam bij elkaar. Of zoals één van de OLVG-medewerkers het in de serie verwoordt: ‘Het is een geweldig stadsziekenhuis, middenin een bruisende stad, met een diversiteit die me elke dag weer verrast.’ Verpleegkundigen, chirurgen, een internist, een schoonmaker, een intensivist, een spoedeisende hulp-arts: Coen Verbraak volgt diverse OLVG-medewerkers tijdens hun dagelijkse werkzaamheden. Riccardo, Tiba, Saskia, Fosuaa, Michael, Meta en vele anderen tonen ons het wel en wee in hun ziekenhuis, het kloppend hart van de kleurrijke stad. Coen Verbraak (Amsterdam, 1965) maakte voor de VARA en BNNVARA eerder televisiedocumentaires over o.a. Toon Hermans, Sonja Barend en Harry Mulisch. Ook maakte hij voor BNNVARA veelgeprezen documentaireseries als ‘Onze Jongens op Java’, ‘Srebrenica – de machteloze missie van Dutchbat’ en ‘Molukkers in Nederland’. De vierdelige documentaireserie 'OLVG – Ziekenhuis met een hart' is vanaf maandag 19 december a.s. dagelijks om 20.25 uur te zien bij BNNVARA op NPO 2.