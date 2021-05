Documentaireserie 'Molukkers in Nederland' van Coen Verbraak op NPO 2

Precies zeventig jaar geleden kwamen zo'n 12.500 Molukkers per boot naar Nederland. In het voorjaar van 1951 begon de Molukse gemeenschap aan een ongewilde ballingschap in het verre, vreemde land, waarvoor veel Molukse militairen in het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger hadden gevochten.

In een vierdelige documentaireserie interviewt journalist en historicus Coen Verbraak veertien Molukkers uit verschillende generaties. Zij vertellen het aangrijpende verhaal van de eerste generatie die uiteindelijk dof berustte in haar lot, van de tweede generatie die zich juist fel verzette (via gewelddadige acties en kapingen) en van de generaties daarna die zich vervolgens schijnbaar moeiteloos konden aanpassen.

Schrijfster Sylvia Pessireron en journalist Rens Broekhuis deden samen de research voor de serie. Onder de geïnterviewden bevinden zich Massada-bandlid Johnny Manahutu, oud-politicus Sam Pormes en oud-voetballer Simon Tahamata.

Coen Verbraak: 'Deze serie vertelt een verhaal van heimwee, gebroken beloftes en vervlogen idealen. Hoe was het voor de Molukkers om noodgedwongen alles achter te laten en aan de andere kant van de wereld een nieuw bestaan op te bouwen? Wanneer durfden ze hier te wortelen, en is dat gelukt? Of is die spreekwoordelijke koffer om morgen terug te kunnen keren altijd onder hun bed blijven staan? Dit is niet alleen het relaas van de Molukkers zelf, maar ook van de Nederlandse geschiedenis. Omdat het verhaal van de Molukkers ons gezamenlijke verhaal is.'

Over hetzelfde thema verschijnt ook een boek van Coen Verbraak, 'De Molukkers – een vergeten geschiedenis'.

De stijlvorm van 'Molukkers in Nederland' lijkt op die van twee eerdere veelgeprezen series, die Coen Verbraak voor BNNVARA heeft gemaakt. In 'Onze Jongens op Java' uit 2019 sprak hij met veertien Indië-veteranen. Recht in de camera vertelden zij – vaak voor het eerst – hun verhaal over de zogeheten 'politionele' acties in Nederlands-Indië van 1945 tot 1949. De serie werd onderscheiden met de prestigieuze journalistieke prijs de Tegel. In het documentaire-drieluik 'Srebrenica – de machteloze missie van Dutchbat' uit 2020 interviewde Verbraak negen Dutchbat-militairen over de dramatische gebeurtenissen rond de val van de moslimenclave Srebrenica in Bosnië in 1995. Voor dit drieluik won Verbraak de Sonja Barend Award voor het beste televisie-interview van het jaar 2020. Deze serie is nu ook genomineerd voor de Tegel.

'Molukkers in Nederland – 70 jaar op weg naar huis', vanaf 19 mei vier weken lang op woensdag om 20.30 uur bij BNNVARA op NPO 2.