Documentaireprogramma 'Close Up' trapt 2020 af met diverse artistieke portretten

Afgelopen jaar was een jubileumjaar voor het documentaire programma 'Close Up'. Al een kwart eeuw zendt AVROTROS in 'Close Up' de mooiste documentaires uit op het gebied van kunst, mode en design.

Ook het nieuwe jaar trapt 'Close Up' af met saillante documentaires. Kijk onder meer andere hoe actrice Jasperina de Jong in de jaren 60 uitgroeit tot een icoon van de Nederlandse showbusiness en hoe de Colombiaanse kunstenaar Fernando Botero terugblikt op zijn arme dagen als kunstenaar, niet wetend hoe succesvol hij zou worden. Vanaf 2020 is 'Close Up' te zien op de zaterdagavond in plaats van de donderdagavond.

'Close Up: Jasperina de Jong - op eenzame hoogte'

Wanneer Jasperina de Jong in de vroege jaren 60 haar carrière begint bij het spraakmakende cabaret Lurelei, prijzen critici haar als snel als 'rasartieste'. Maar ze krijgt pas echt de kans om haar artistieke vleugels uit te slaan als ze eind jaren 60 samen met haar man Eric Herfst musicals en one-woman shows gaat maken. Hoewel Jasperina regelmatig worstelde met het goed organiseren van haar privéleven en haar carrière, groeide ze uiteindelijk uit tot een icoon van de Nederlandse showbusiness. De documentaire is een portret van een vakvrouw en een moeder, die diende als rolmodel voor veel vrouwen die haar voorbeeld zouden volgen.

'Close Up: Garry Winogrand'

Fotograaf Garry Winogrand werkte in de jaren 60 en 70 als straatfotograaf en legde in zijn werk de veranderende Amerikaanse samenleving vast. Door op spontane wijze gewone mensen en hun dagelijks leven in beeld te brengen, ontwikkelde hij de voor hem kenmerkende 'snapshot' stijl, die tegenwoordig allesbepalend is in de moderne beeldcultuur. Zijn durf en ook zijn gevoel voor compositie maakten hem een pionier in de kunstfotografie. In de documentaire komen verschillende fases van zijn leven aan bod: zijn geboorte in New York, het succes als straatfotograaf en de late jaren van de vroeggestorven kunstenaar.

'Close Up: Botero'

De Colombiaanse kunstenaar Fernando Botero maakte naam met kleurrijke schilderijen waarop volumineuze figuren de hoofdrol spelen. De objecten die hij afbeeldt lijken dik, maar feitelijk benadrukt hij gewoon sommige lichaamsdelen. De kunstenaar blikt samen met zijn volwassen kinderen terug op zijn dagen als arme, beginnende kunstenaar in New York en op de succesvolle internationale carrière die daarop volgde. De kroon op werk van de kunstenaar was in 2000 de stichting van het Botero Museum in de hoofdstad van Colombia.

'Close Up: Gershwin'

Het succes van componist George Gershwin (1989-1937) kan gezien worden als typisch Amerikaans. Hij creëerde begin 20ste eeuw vernieuwende en toch herkenbare muziek die op maat gemaakt leek voor het nog jonge land, gebaseerd op invloeden uit verschillende Europese culturen. Gershwin's muziek lijkt tijdloos, vandaag de dag maken Rhapsody in Blue, Concerto in F. en de Cuban Overture nog altijd deel uit van het repertoire van veel grote, internationale orkesten.

'Close Up: Jasperina de Jong' op 4 januari om 22.10 uur op NPO 2

'Close Up: Garry Winogrand' op 11 januari om 23.05 uur op NPO 2

'Close Up: Botero' op 18 januari om 23.05 uur op NPO 2

'Close Up: Gershwin' op 25 januari om 23.05 uur op NPO 2