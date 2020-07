Documentaire 'Uitgewoond: Achter Gesloten Deuren' bij de VPRO

Uitgewoond: Achter gesloten deuren is een indringende documentaire over lief en leed van een aantal ouderen rond de 100 jaar, in een verpleeghuis ten tijde van de coronacrisis.

Behalve over de ingrijpende gevolgen van de coronacrisis in hun levens raakt 'Achter Gesloten Deuren' aan thema’s die de recente ontwikkelingen ver overstijgen, van euthanasie tot zelfredzaamheid, en van mantelzorg tot onverwerkte oorlogstrauma’s.

De documentaire is het vervolg op de zeer goed ontvangen serie 'Uitgewoond' van regisseur Marijke Schonewille, die de VPRO vorig jaar uitzond. Voor die serie volgde Schonewille bijna een jaar lang met haar mobiele telefoon het wel en wee van de hoogbejaarde bewoners van verzorgingshuis De Drie Hoven in Amsterdam. Hun rustige bestaan werd begin 2018 ruw verstoord toen bekend werd dat de Drie Hoven moet sluiten. Kabinetsbeleid is er al jaren op gericht om zo veel mogelijk ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Bovendien voldeed het gebouw niet meer aan de eisen van de moderne tijd. Een aantal hoofdpersonen uit de serie overleed tijdens de opnameperiode, de anderen verhuisden naar verschillende locaties in de stad. De serie kreeg lovende kritieken en leidde tot Kamervragen. In het vervolg 'Uitgewoond: Achter Gesloten Deuren' zien we hoe het de bewoners, allen rond de 100 jaar, sindsdien is vergaan en hoe hun toch al broze bestaan door de coronacrisis nog ingrijpender verandert, met alle gevolgen van dien.

In 'Uitgewoond: Achter Gesloten Deuren' volgen we de belevenissen van Map, Jan Carel, Hetty, Luda, Gerda, Miep en Suze. We zien hoe Map na de verhuizing snel achteruitgaat en nog net haar 104e verjaardag meemaakt. Haar crematie vindt plaats onder het strikte corona-regime. Jan Carel is nog dagelijks bezig met de verwerking van de oorlogstrauma’s die hij opliep in zijn tijd bij de marine. We zien hoe hij als laatste diender van het schip De Tromp de herdenking van de Slag in de Javazee bezoekt en komen langzaam maar zeker steeds meer te weten over de manier waarop zijn ervaringen zijn leven en dat van zijn kinderen sterk heeft getekend. Dan dient zich een onzichtbare vijand aan, een virus dat ook hem treft. We horen de overwegingen van Gerda om voor euthanasie te kiezen, een wens die uiteindelijk gehonoreerd wordt. We volgen Hetty die steeds meer last van vergeetachtigheid krijgt, Luda die ondanks alle beperkingen optimistisch blijft, en de vriendinnen Miep en Suze die afscheid moeten nemen van hun rummikub-vriendinnen.

Maker Marijke Schonewille: 'Na de eerste serie Uitgewoond ben ik de hoofdpersonen op de voet blijven volgen. Duidelijk is dat allen zowel fysiek als mentaal een flinke klap hebben gekregen en niet meer de oude zijn geworden. De gezelligheid, de vertrouwdheid, de vriendschappen en de dagelijkse routines zijn allemaal weggevallen. Een aantal probeert de draad van het gewone leven weer op te pakken en doet z’n best om nog plezier in het leven te vinden. Anderen ontbreekt het aan veerkracht om nog te wennen aan hun nieuwe situatie. Op het moment dat ik begon te draaien aan dit vervolg was er van corona nog geen sprake. De gevolgen van de crisis hebben de film natuurlijk sterk beïnvloed. 'Achter Gesloten Deuren' laat van binnenuit zien hoe al die maatregelen van de afgelopen tijd diep ingrijpen in de levens van deze mensen.'

'Uitgewoond: Achter Gesloten Deuren', dinsdag 14 juli om 22.10 uur bj de VPRO op NPO 2.