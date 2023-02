Documentaire 'Ruben Oppenheimer – Gevangen in een Tekening' in 'Het Uur van de Wolf'

Politiek cartoonist Ruben Oppenheimer schuwt de confrontatie niet. Met zijn geëngageerde tekeningen in onder meer het AD en NRC stimuleert hij het publieke debat. Het levert hem, naast discussie, ook talloze ernstige en intimiderende bedreigingen op, vooral via social media.

Dit leidt ertoe dat hij zelfs enige tijd onder politiebescherming staat. Als Oppenheimer in 2017 een tekening van de Turkse president Erdoğan op Twitter plaatst, stromen de eerste doodsbedreigingen binnen. De vrijheid van meningsuiting is Oppenheimer zeer dierbaar en hij is bezeten van zijn werk, maar waar ligt de grens? Tot welke prijs is hij bereid zijn persoonlijke vrijheid op te offeren ten behoeve van zijn artistieke vrijheid?

Ruben Oppenheimer (Maastricht, 1975) groeit op in een joods gezin. Het moment van de vrijlating van ‘de Twee van Breda’ in 1989 ziet hij als het begin van zijn carrière. Dit is het moment waarop hij op 14-jarige leeftijd zijn eerste politieke cartoons tekent, om zijn woede te uiten met betrekking tot deze vrijlating.

In de documentaire volgt regisseur Carin Goeijers Oppenheimer in zijn dagelijks leven en laat ze alle dilemma’s en twijfels van de cartoonist naar voren komen. Gesprekken met zijn moeder (die om veiligheidsredenen niet herkenbaar in beeld wil) en zijn goede vriend en Turkse Nederlander Burak die in moeilijkheden kwam toen hij Oppenheimer online verdedigde, worden afgewisseld met talloze pakkende cartoons en beelden van het strafrechtelijke proces rondom de bedreigingen.

Oppenheimer laat zich de mond niet snoeren. In de rechtbank en tijdens een bezoek aan de minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yeşilgöz-Zegerius stelt hij de social media-terreur aan de orde. Het maakt Gevangen in een tekening tot een persoonlijke film over een wereldwijd probleem: bedreiging en intimidatie om kunstenaars monddood te maken.

Regisseur: Carin Goeijers

Productie: Mira Mendel & René Mendel | Interakt Productions

'Het Uur van de Wolf', donderdag 2 februari om 20.25 uur bij de NTR op NPO 2.