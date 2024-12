Documentaire 'Paul en Paultje': over twee broers met een duister familiegeheim

De broers Paul (79) en Paultje (61) delen een duistere familiegeschiedenis waardoor ze -als gevolg van incest- zowel halfbroers als oom en neef van elkaar zijn.

Op de dag dat Paultje uit de gevangenis komt heeft hij nergens om naartoe te gaan, behalve dan naar zijn broer (en oom) Paul die samen met Jannie in een piepklein arbeidershuisje in Amsterdam-Noord woont. In eerste instantie vindt Paul dat zijn broertje beter in het park kan gaan slapen maar zover komt het gelukkig niet. En als er dan een levensbedreigende ziekte om de hoek komt kijken verandert er opeens veel in de verhouding tussen de twee broers die niet met, maar ook niet zonder elkaar kunnen.

Regisseur Hugo Drechsler volgt de broers Paul en Paultje terwijl ze worstelen met hun gezondheid, hun beladen familieverleden en de vraag of ze hun gebroken band nog kunnen herstellen. Het complexe geheim rond Paultjes afkomst, de dood van Paultjes moeder en onverwerkte ruzies hebben de broers uit elkaar gedreven. Maar door noodzaak gedreven zoeken de twee elkaar toch weer op en langzaam maar zeker groeit er toch weer een liefdevolle band op tussen de twee mannen.

‘Paul en Paultje’ is een coproductie van Mooie Nel en BNNVARA.

'NPO Doc: Paul en Paultje', donderdag 19 december om 22.20 uur bij BNNVARA op NPO 2.