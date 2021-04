Documentaire over Het Nationale Ballet tijdens de coronacrisis op NPO 2

Choreograaf Hans van Manen wordt deze zomer 89 jaar. Ondanks zijn hoge leeftijd is hij nog zo vaak mogelijk bij de repetities van zijn balletten te vinden. En dat gebeurt met grote regelmaat, want zijn balletten zijn wereldwijd zeer in trek.

Het Nationale Ballet heeft in 6 weken tijd een aantal van Van Manens hoogtepunten opnieuw ingestudeerd. Met de solisten, maar ook met de jonge talenten van de junior company. En altijd in aanwezigheid van de oude maestro. Over hoe het instuderen van balletten als Sarcasmen en Déjà vu in zijn werk gaat en wat er van de dansers wordt verwacht, gaat deze documentaire.

'Mijn dans gaat altijd over seks', zegt Hans van Manen. 'Dat moet je niet tonen maar dat moet je zijn. En je kan alleen maar sexy zijn als je het ritme voelt.'

Om zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke uitvoeringen te blijven, wordt samen met balletmeester Rachel Beaujean met grote regelmaat naar oude opnames gekeken en worden zelfs oude aantekeningen geraadpleegd. Toch is Van Manen niet te beroerd om details in zijn eigen balletten te wijzigen. 'Soms vind ik dat het te traag gaat en verzin ik er nog wat bij, het zijn tenslotte stukken van gemiddeld 30 jaar oud.'

Het hele instudeerproces gebeurt tegen de achtergrond van een gezelschap dat gedwongen is om door de coronacrisis in een bubbel te opereren. De dansers, bijna 80 personen, zijn in groepen opgedeeld. Elke groep studeert ander repertoire in. En omdat het optreden voor publiek er voorlopig niet in zit, worden er streamingvoorstellingen georganiseerd. Voor de dansers is dit de enige manier om nog een beetje in vorm te blijven. Maar groeien doen ze dit jaar niet, aldus directeur Ted Brandsen. 'In feite staan ze stil. En stilstand voor dansers betekent achteruitgang.'



Direct na Hans van Manen; van oud naar jong zijn op NPO 2 extra de nieuwe uitvoeringen van Van Manens klassiekers Sarcasmen en Déjà vu te zien, door Het Nationale Ballet. Meteen daarna volgen twee uitvoeringen van werken van Van Manen, uitgevoerd door het Bayerisches Staatsballett: Black cake, een choreografie t.g.v. het dertigjarig bestaan van het Nederlands Dans Theater en Concertante. We sluiten het blok af met een oud tv-ballet uit 1961: Kain en Abel.

'Hans van Manen; van oud naar jong', documentaire over Het Nationale Ballet tijdens de coronacrisis, zondag 4 april om 19.25 uur bij de NTR op NPO 2.