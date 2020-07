Documentaire 'Mans Genoeg' bij KRO-NCRV

Foto: © KRO-NCRV 2020

Op 17 mei jl. werd de 30-jarige Sad Zankoua dood aangetroffen in zijn appartement in Amsterdam. De jonge Sad heeft in zijn leven tientallen keren te maken gekregen met homogeweld, dat hem werd aangedaan door mensen uit zijn omgeving die zijn homoseksualiteit niet accepteren.

Saïd probeerde zijn leven met, en liefde voor, zijn Marokkaans Islamitische familie, te combineren met zijn leven in de bruisende gay-scene waar hij een bekend gezicht was. Een leven in twee werelden, dat uiteindelijk niet vol te houden bleek.

Ter gelegenheid van de opening van de Pride Week op NPO3 en n.a.v. de vele recente incidenten van homohaat en geweld op straat, zendt KRO-NCRV de documentaire 'Mans Genoeg' uit. Presentator Jan Kooijman gaat aan de hand van Saïds leven, met zijn vriendenkring en overige betrokken sprekers, zo breed mogelijk op zoek naar de oorzaken en mogelijke oplossingen. Jan spreekt met homo’s uit de stad en van het platteland, met religieuze en niet religieuze achtergrond, met de oude en nieuwe generatie. Wat is anno 2020 de stand van zaken?

De documentaire wordt in opdracht van NPO3 en KRO-NCRV geproduceerd door Skyhigh TV.

'Mans Genoeg', maandag 27 juli om 20.25 uur op NPO 3.