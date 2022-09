Documentaire 'De vele gezichten van Tineke Schouten' bij BNNVARA

Veertig jaar geleden schreef de Utrechtse Tineke een lied over een vrouw die beroemd wilde worden. Met die hit 'Lenie van de Takkenstraat' brak ze in 1982 landelijk door.

In ‘De vele gezichten van Tineke Schouten’ is te zien hoe een in werkelijkheid keurige mevrouw, zodra de pruik opgaat, transformeert in wie-je-maar-kunt-bedenken. Een jaar lang volgden documentairemakers Hetty Nietsch en Lisa Bom de cabaretière bij het maken van haar 25ste jubileumvoorstelling ‘Dubbel’. Nietsch en Bom zoomen in op het schrijfproces rondom nieuwe typetjes en hun menselijke tekortkomingen, en laten zien hoe Tineke met lichte tegenzin aan de repetitieperiode begint om uiteindelijk vol bravoure te schitteren voor volle zalen. Waar haalt de ‘Koningin van de Typetjes’ de inspiratie voor haar voorstelling vandaan? Hoe gaat ze om met de tegenslagen, onzekerheid en frustratie die gepaard gaan met een succesvolle carrière? En hoe weet ze een balans te vinden tussen haar werk en haar drukke familieleven? Het antwoord op deze vragen wordt aangevuld met cabaretfragmenten van Tineke door de jaren heen.

In de documentaire komen de volgende collega's, familie en vrienden van Tineke aan het woord: Jacques de Cock (manager/producent), Theo Hopman (haar- en make up-specialist), Hans Brunyanszki (echtgenoot), Stefanie Brunyanszki (dochter), Sigrid Brunyanszki (dochter), Richard Groenendijk (collega), Frank van Wanrooy (muzikaal leider/pianist), Renée Brunt (viool/zang) en Patrick Kerger (gitaar/zang).

Tineke Schouten: 'Een jaar lang gevolgd worden vond ik heel spannend. Je geeft een inkijk in je leven en tegelijkertijd de regie een beetje uit handen. Ik ben blij met het persoonlijke en mooie eindresultaat.'

Documentairemaker Hetty Nietsch maakte voor de VARA en BNNVARA eerder films als 'Sonja 80!', 'Verlaten', 'Valentijn', ‘De kleine wereld van Machteld Cossee' en ‘Enkele Reis naar het Kalifaat’.

‘De vele gezichten van Tineke Schouten’ is op zaterdag 24 september om 22.15 uur te zien bij BNNVARA op NPO 1.