Documentaire 'Beelden van Piet Hein' toont onweerstaanbare drang naar heldenverering

'Piet Hein, zijn naam is klein, zijn daden bennen groot. Hij heeft gewonnen de zilveren vloot'. Een lied dat vroeger op school werd aangeleerd, want hij was een volksheld door zijn verovering van de Spaanse Zilvervloot.

Tegenwoordig klinkt er steeds meer kritiek op hem als onderdeel van het koloniale systeem. Wat doen we met Piet Hein? Verdient hij eigenlijk nog wel een standbeeld? Of misschien juist wel een hogere sokkel? En welke tekst moet er op het begeleidende bordje? Regisseur Tim van den Hoff legt in de NTR-documentaire 'Beelden van Piet Hein' op humorvolle wijze het ongemak bloot, waarmee bestuurders worstelen terwijl ze voor hun erfgoed proberen te zorgen.

Over Piet Hein zelf is relatief weinig bekend, maar dat verhindert voor- en tegenstanders niet om met hem aan de haal te gaan en er zelf een invulling aan te geven.

Welk gevoel krijg je nou bij dit standbeeld?

In de zoektocht naar een breed gedragen tekst bij het monument van Hein in het Rotterdamse Delfshaven organiseert de gemeente een zogenaamde emotienetwerksessie. De deelnemers bewegen zich onwennig rond het statige standbeeld van Piet Hein. ‘Hij ziet er niet uit als iemand die waardig is om een zwaard te dragen', zegt een kritische spreker.

De gelijktijdige restauraties van het standbeeld van Piet Hein in geboorteplaats Delfshaven, zijn praalgraf in de Oude Kerk in Delft en een standbeeld in het Cubaanse Matanzas (waar de verovering van de Zilvervloot plaatsvond) geven een inkijk in de wonderlijke wereld van erfgoed en heldenverering en laten zien hoe de mythe van Piet Hein, bijna 400 jaar na zijn dood, nog steeds verder leeft.

Van herdenkingsmuntjes tot de verering van Heins lichaamsresten en van 19de-eeuws nationalisme naar de toevallige vriendschap tussen een Rotterdamse schroothandelaar en Fidel Castro. Regisseur Tim van den Hoff geeft op luchtige maar doortastende wijze de schurende omgang met ons koloniale verleden weer, begeleid door muziek van componist Ernst Reijseger, uitgevoerd door het Radio Filharmonisch Orkest en de Marinierskapel der Koninklijke Marine.

Regisseur: Tim van den Hoff

Producent: Frontaal Film

'2Doc: Beelden van Piet Hein', vanaf maandag 7 oktober om 22.15 uur bij de NTR op NPO 2.