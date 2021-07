Documentaire 'Amy Winehouse in Nederland' op NPO 3

Het is alweer tien jaar geleden dat Amy Winehouse op 27-jarige leeftijd overlijdt. In 2004 interviewt regisseur Arjan Vlakveld haar als enige in Nederland op beeld. Hij heeft de banden altijd bewaard en het grootste deel van dit gesprek is nog nooit eerder vertoond.

In de loop van de jaren ontmoet hij meer mensen die Winehouse hebben gesproken of gezien. Allemaal hebben ze een verhaal. In de documentaire 'Amy Winehouse in Nederland' maakt Vlakveld een reconstructie van de momenten dat Amy Winehouse Nederland aandeed.

De impact van Amy Winehouse is groot geweest en toch heeft ze maar twee albums gemaakt; Frank (2003) en Back to Black (2007). Voor beide albums doet zij promotie in Nederland en geeft ze een enkel concert. Met haar spaarzame optredens in Nederland op festivals, poppodia, radio en tv maakt ze een onuitwisbare indruk op mensen. Al die verhalen en soms nog nooit vertoonde beelden liggen op ons te wachten. In 'Amy Winehouse in Nederland' wordt een reconstructie gemaakt met de mensen die Winehouse hebben ontmoet, haar concerten hebben bezocht en op wie haar muziek een diepe indruk heeft achtergelaten. In de documentaire komen o.a. aan het woord; Candy Dulfer, Winfried Baijens, Wouter Hamel, Lakshmi, Art Rooijakkers, Savine en Eric Corton.

Aansluitend 'Amy Winehouse: Live at Shepherds Bush'

Aansluitend op de documentaire wordt het concert 'Amy Winehouse: Live at Shepherds Bush' uitgezonden. Een registratie van het concert dat zij in 2007 in Londen gaf. Ondanks haar drankverslaving zien we Winehouse in topvorm. Ze zingt o.a. Tears Dry On Their Own, Rehab, Back To Black, You know I'm no good, Just Friends en vele andere nummers. Het concert is te zien op vrijdag 24 juli om 23.05 uur bij de NTR op NPO 3.

Over Amy Winehouse

Amy Winehouse, die haar eigen nummers schreef, debuteerde met het album Frank (2003). In 2006 volgde haar tweede album Back to Black, waarvan vooral het eerste nummer Rehab een grote hit werd. Het nummer gaat over haar drankgebruik, dat er voor zorgt dat haar optredens regelmatig worden afgelast, of van slechte kwaliteit zijn. Desondanks wordt ook het nummer You know I'm no good een groot succes. In 2008 won Winehouse vijf Grammy Awards.

