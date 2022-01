'DNA Onbekend' gaat weer van start

Dionne Stax gaat onder meer op bezoek bij Corrie Groes. Ze is 80 jaar, gescheiden van haar eerste man, weduwe van haar tweede man en moeder van een zoon en een dochter. Corrie heeft grote twijfels over haar afkomst.

Haar ouders runden vroeger samen een slagerij in Haarlem maar scheiden als Corrie nog heel jong is. Pas later hoort ze dat vader Cornelis waarschijnlijk wilde scheiden omdat moeder Marianne zou zijn vreemdgegaan met een medewerker van de slagerij. Corrie’s opvoedvader Cornelis is een ontzettend lieve vader voor Corrie geweest. Maar al haar hele leven worstelt Corrie met de vraag: Was hij wel echt mijn biologische vader?

