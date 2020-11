Diva Jenny Arean dinsdag in 'Volle Zalen'

Foto: AVROTROS - © Ruud Baan 2020

Actrice en zangdiva Jenny Arean (77) had al 'stilzwijgend' afscheid genomen van 'het vak' toen cabaretière Brigitte Kaandorp haar belde met de woorden 'we gaan samen iets maken, want die strot van jou willen de mensen horen'.

Een unieke samenwerking tussen de twee vrouwen leek aanstaande, maar door corona is de voorstelling voorlopig van de baan. Cornald Maas zoekt Arean thuis op waar ze de planten verzorgt en bezorgd het corona nieuws volgt, 'want ik ben natuurlijk ook niet meer de jongste'.

Aan de orde komen haar samenwerking met acteur Ton Kas bij ‘t Schaep, de invloed van Ischa Meijer- haar ex-partner - op haar en de 'leegte die je voelt als je niet of nog maar hoogstzelden op het podium staat'. De momenten samen met dochter en kleindochter zijn dan ook meer dan welkom.

'Volle Zalen', dinsdag 10 augustus om 20.30 uur op NPO 2.