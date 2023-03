Dit zijn deze week de 'Strandgasten'

bStefano Keizers arriveert als eerste op het strand en wordt met ontbijt onthaald. Hij opent de dag muzikaal met het liedje 'Honky Tonk Blues' terwijl Big2 van z'n skateboard wordt geplukt door Simon.

We leren hem van een kwetsbare kant kennen. Sarita Lorena is de derde gast en zingt een prachtige versie van een fado liedje. Er wordt gemidgetgolft, geschilderd en gevist. De dag wordt afgesloten met een prachtig concert in de zwoele avondzon met publiek. Stefano zingt ‘A Perfect Day’, Simon en Big2 gaan in duet met de monsterhit ‘Leuk’ en Sarita Lorena schittert met ‘Four Five Seconds’.

'Strandgasten', woensdag 29 maart om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 3.