Dit zijn deze week de gasten van 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met Rick Nieman. Dit seizoen in 'WNL Op Zondag' nog meer opinie en debat over actuele onderwerpen. Politici, prominente gasten en opiniemakers gaan de discussie aan over brandende kwesties en duivelse dilemma's.

'WNL Op Zondag' van Omroep WNL wordt iedere zondagmorgen live uitgezonden vanuit het Vondelpark in Amsterdam om 10.00 uur op NPO 1.

Annejet van der Zijl

Zaterdag wordt koning Charles gekroond in Westminster Abbey. In 'WNL Op Zondag' de nabeschouwing met schrijver Annejet van der Zijl. Over het verhaal dat het Britse koningshuis wil vertellen met deze ceremonie vol tradities, eeuwenoude rituelen en symboliek.

Oud-minister Ivo Opstelten en wethouder Vincent Karremans

Zondagmorgen is oud-minister Ivo Opstelten en zijn protégé Vincent Karremans te gast bij Rick Nieman. De één oud-burgemeester van Rotterdam, de ander VVD-wethouder van de havenstad. Over hun politieke vriendschap.

NAVO-topman Rob Bauer

Admiraal Rob Bauer, voorzitter van het Militair Comité van de Navo, over de volgende stap in de oorlog in Oekraïne. Ook gaat de Navo-topman in op het belang van militaire steun aan Oekraïne, de droneaanval op het Kremlin en het verwachte lenteoffensief.

Ruud Koopmans over 'De Asielloterij'

Hoogleraar sociologie en migratie Ruud Koopmans over zijn nieuwe boek 'De Asielloterij'. Daarin schetst hij een onthutsend beeld van het Europese asielbeleid. Ook gaat hij in op de mogelijkheden om meer grip te krijgen op de asielcrisis.

