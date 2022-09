Dit zijn deze week de gasten van 'Matthijs Gaat Door'

Gijs Scholten van Aschat en zijn zoon Reinout spelen de hoofdrollen in de openingsfilm van het Nederlands Film Festival. Ze sluiten het gesprek af met hun vertolking van de Cat Stevens klassieker 'Father and son'.

Dieuwertje Blok vertelt over haar debuutboek 'Dragelijke lichtheid - Het tienerdagboek van mijn Joodse moeder tijdens de Tweede Wereldoorlog'. De Engelse soulzanger Jonathan Jeremiah brengt een ode aan zijn Britse soulhelden. Joop van den Ende is Forever Young. En Hadewych Minis won de Theo d'Or, de belangrijkste theaterprijs van Nederland. In de rubriek 'Bandje in de Wolken' zingt ze een nummer van Chet Baker.

'Matthijs Gaat Door', zaterdag 17 september om 21.30 uur bij BNNVARA bij NPO 1.