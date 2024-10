Dit zijn de planen van National Geographic voor oktober

Na vierentwintig seizoenen komt er een einde aan de populaire National Geographic-serie 'The Incredible Dr. Pol'. Dertien jaar lang volgde de show de Nederlandse dierenarts Jan Pol, die vanuit zijn kliniek in Michigan dieren behandelde en wereldwijd miljoenen fans vergaarde.

In de seriefinale, 'Dr. Pol - That's a Wrap', blikken Dr. Pol, zijn vrouw Diane en zoon Charles terug op de meest memorabele momenten van de afgelopen 24 seizoenen. Van levensreddende ingrepen tot dierbare familiemijlpalen, herbeleef de hoogte- en dieptepunten van deze iconische show. Terwijl de camera's nu voorgoed uitgaan, blijft Dr. Pol's werk onverminderd doorgaan, want stilzitten is niets voor deze energieke dierenarts.

Vanaf 4 oktober, elke vrijdag om 21.30 uur op National Geographic.

NIEUW

WITCHES: TRUTH BEHIND THE TRIALS

In de 16e en 17e eeuw waren heksenvervolgingen heel gewoon, vaak gestart door geruchten en angst. Een simpele beschuldiging kon een meedogenloze jacht ontketenen, meestal om macht te tonen en controle te houden. Hoewel heksenprocessen uiteindelijk verboden werden, zien we hetzelfde soort massahysterie nog steeds in onze moderne wereld.

Deze zesdelige serie onderzoekt de waarheid achter zes van de meest beruchte heksenvervolgingen. Met spannende reconstructies op de plekken waar het gebeurde, gecombineerd met interviews en opvallende beelden, ontdekken we de verhalen van de daders en slachtoffers en wat deze gebeurtenissen heeft veroorzaakt.

Vanaf 29 oktober, elke dinsdag om 21.30 uur op National Geographic.

NIEUW SEIZOEN

ICE ROAD RESCUE S9

Dit najaar krijgen de bazen van de Ice Road te maken met grote uitdagingen en belangrijke beslissingen. Om succesvol te zijn, moeten de nieuwe chauffeurs laten zien dat ze het in zich hebben. Terwijl ze 's nachts door sneeuwstormen rijden bij temperaturen van -30 graden Celsius, zijn inzet, karakter en moed onmisbaar. Het is nu aan de nieuwe sleepwagenchauffeurs in Noorwegen om te bewijzen dat ze het aankunnen.

Vanaf 17 oktober, elke donderdag om 21.30 uur op National Geographic.

SPECIAL

BILLY & MOLLY: AN OTTER LOVE STORY

Vanaf 28 oktober kun je elke maandagavond een nieuwe documentaire ontdekken op National Geographic, te beginnen met 'Billy & Molly: An Otter Love Story'.

Wanneer een wilde otter in nood aanspoelt op het steiger van Billy, zijn vrouw Susan en hun trouwe schaapshond Jade op de afgelegen Shetlandeilanden, krijgen zij een bijzondere nieuwe huisgenoot. Deze hartverwarmende documentaire laat zien hoe liefde ons kan herinnneren aan de schoonheid van de natuur.

Kijk 'Billy & Molly: An Otter Love Story' op maandag 28 oktober om 21.30 uur op National Geographic.

SPECIAL

MEGASTRUCTURES: REAL MADRID SUPER STADIUM

Een ware tempel voor Real Madrid fans, we nemen een kijkje in de renovatie van het iconische stadion van het team. De transformatie van het saaie betonnen gebouw tot het futuristische stadion met een metalen gevel, een uitschuifbaar dak, een 360º videoscorebord en een revolutionair ondergronds veldsysteem. En dat alles terwijl er wedstrijden worden gespeeld!

Donderdag 24 oktober, om 20.30 uur op National Geographic.