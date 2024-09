Dit zijn de onderwerpen die 'Radar' maandag behandelt

Multimediaal consumentenplatform met Antoinette Hertsenberg en Fons Hendriks dat misstanden signaleert en consumentenaangelegenheden onderzoekt, en probeert bedrijven en instanties te bewegen tot een oplossing te komen.

In februari van dit jaar roept Babboe 22.000 bakfietsen terug. Ze zijn onveilig, want ze kunnen van binnenuit roesten en breken. De inspecties blijven uit, nieuwe bakfietsen worden amper geleverd en gedupeerden krijgen al maandenlang geen duidelijkheid. Ook is er hectiek op de huizenmarkt. De rechten van kopers worden steeds verder uitgehold. Het nieuwste voorbeeld is de zogenoemde 'as is where is' clausule. De financiële gevolgen daarvan kunnen als je pech hebt groot zijn. Wat houdt die clausule in? En waar moet je op letten?

