Dit zijn de nieuwe 'Strandgasten' voor deze week!

Veel gasten uit verschillende hoeken! Theaterdiva Karin Bloemen arriveert in de ochtend. Het is haar verjaardag en dat wordt de hele dag gevierd met taart, spelletjes en muziek.

Ook Bizzey, Jim Bakkum, Flemming en Hila Noorzai komen langs. Jim zingt een liedje van zijn held Frank Boeijen en Bizzey geeft surfles. Flemming zingt de jarige Karin Bloemen toe met haar lievelingsliedje van Stevie Wonder. Als de avond valt geven alle artiesten gezamenlijk een optreden in het zand waarbij onder andere de hits ‘Amsterdam’ van Flemming en ‘Time After Time’ van Cindy Lauper voorbij komen.

'Strandgasten', woensdag 22 maart om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 3.