Dit zijn de highlights van december bij CANAL+, Film1 en FilmBox

Hoe zou de wereld eruit zien als de geallieerden de Tweede Wereldoorlog hadden verloren en Japan en Duitsland aan de macht waren gekomen? Deze intrigerende serie is gebaseerd op het bekroonde boek van Philip K. Dick.

Na de moord op Franklin D. Roosevelt in 1933 ontvouwt zich een alternatieve huiveringwekkende geschiedenis van Amerika. Geproduceerd door Ridley Scott ('Blade Runner') en Frank Spotnitz ('The X-Files'), ontving twee Emmy Awards en meer dan vijftig nominaties op filmfestivals.

'The Man in the High Castle'

Stream seizoen 1 t/m 4

vanaf 12 december

'Tree on a Hill' (Pren ar y Bryn)

Verandering is in aantocht voor de bewoners van het gehucht Penwyllt in Wales. Ze beseffen dat het dorpje waar ze ooit zo van hielden, dreigt te verdwijnen. Deze donkere komedieserie, gefilmd in de prachtige Swansea-vallei, volgt het fatsoenlijke en gewone stel Margaret en Clive. Ze worden uit hun dagelijkse leven gehaald en raken verwikkeld in een groot mysterie, terwijl ze aan de verkeerde kant van de wet komen te staan.

Stream vanaf 30 december

'Bosch: Legacy'

Een spannende spin-off van de populaire Amerikaanse serie 'Bosch'. Voormalig LAPD-detective Harry Bosch is nu privédetective en zoekt zijn eigen weg in de duistere misdaadwereld van Los Angeles. Tegelijkertijd treedt zijn dochter Maddie Bosch in zijn voetsporen en begint haar carrière als politieagent. Terwijl vader en dochter hun eigen gevaren tegemoet gaan, kruisen hun paden, met oude en nieuwe vijanden die hun opwachting maken.

Stream vanaf 2 december

'Bellevue'

Oscarwinnaar Anna Paquin ('The Piano') schittert in deze duistere Canadese misdaadthriller als Annie Ryder, een vastberaden detective in een klein stadje. Wanneer een tiener met een geheimzinnig verleden verdwijnt, wordt Annie meegesleept in een web van geheimen, leugens en intriges. Terwijl ze het mysterie ontrafelt, moet ze mensen verdenken die ze al haar hele leven kent, wat haar voor moeilijke keuzes stelt.

Stream vanaf 16 december

'The Messenger'

Australische serie waarin de mysterieuze vluchteling Ed Kennedy tot held wordt gekroond wanneer hij een gewapende bankoverval weet te voorkomen. De volgende dag ontvangt hij vier mysterieuze brieven, waarin opdrachten voor hem staan. Terwijl hij steeds dieper verwikkeld raakt in een netwerk van geheimen en bedreigingen, moet Ed beslissen wie hij kan vertrouwen om een gevaarlijke aanval te stoppen.

Stream vanaf 25 december

'Love Actually'

Hartverwarmende Britse komedie met een sterrencast. Het verhaal volgt verschillende personages in Londen, die allemaal op een andere manier met de liefde omgaan in de weken voor Kerstmis. Van de nieuwe liefde tussen een premier (Hugh Grant) en een jonge assistente (Martine McCutcheon) tot de worstelingen van een man (Alan Rickman) die verleid wordt door een collega (Emma Thompson) en een jongeman (Thomas Brodie-Sangster) die zijn crush probeert te veroveren.

Stream vanaf 7 december

In december bij Film1 Premiere en on demand

'The Old Oak'

Een aangrijpend sociaal drama van Ken Loach (I, Daniel Blake) dat zich afspeelt in een vervallen mijnwerkers-stad in Noord-Engeland. De laatste kroeg, The Old Oak, wordt bedreigd met sluiting terwijl de lokale bevolking worstelt om rond te komen. De komst van Syrische vluchtelingen zorgt voor extra spanning in de gemeenschap. Toch ontstaat er een onwaarschijnlijke vriendschap die verschillende werelden samenbrengt, met de kroeg als centraal punt van verbinding.

Arthouse Sunday

Zondag 1 december om 20.30 uur

'Bottoms'

Frisse highschool-komedie vol scherpe dialogen en absurdistische situaties. Twee onafscheidelijke lesbische tienermeisjes, PJ en Josie, besluiten een vechtclub op te richten om de populaire meiden op school te imponeren en hun sociale status te verbeteren. Hoewel ze nog maagd zijn, willen ze daar verandering inbrengen en de aantrekkelijke cheerleaders voor zich winnen. Maar hun plan loopt al snel volledig uit de hand.

Zaterdag 7 december om 20.30 uur

'Cash Truck'

Jason Statham speelt de mysterieuze H, die vlak na een dodelijke overval aan het werk gaat bij een geldtransportbedrijf. Zijn collega's vragen zich af of hij een undercoveragent, een oorlogsheld of een crimineel is. Wanneer de truck opnieuw wordt overvallen, komt H’s ware aard naar boven. Een spannende actiethriller van regisseur Guy Ritchie.

Zaterdag 14 december om 20.30 uur

'The Protégé'

Snelle actiefilm van regisseur Martin Campbell ('Casino Royale') met de bekende acteurs Maggie Q, Michael Keaton en Samuel L. Jackson. Anna zint op wraak wanneer haar mentor, de legendarische huurmoordenaar Moody, op brute wijze wordt vermoord. Tegen haar zin moet ze terugkeren naar haar geboorteland Vietnam, waar ze verstrikt raakt in een kat-en-muis-spel met een mysterieuze man (Michael Keaton).

Zaterdag 21 december om 20.30 uur

'Creed III'

Derde deel uit de hitfranchise van en met Michael B. Jordan als de zoon van Apollo Creed. Wanneer jeugdvriend en voormalig bokstalent Damian (Jonathan Majors) weer opduikt na een lange gevangenisstraf, wil hij graag bewijzen dat hij een kans verdient in de ring. De confrontatie tussen de voormalige vrienden is meer dan alleen een bokspartij. Om de rekening te vereffenen moet Adonis zijn toekomst op het spel zetten om het op te nemen tegen Damian, een bokser die niets te verliezen heeft.

Zaterdag 28 december om 20.30 uur

Elke maandag een Film van de Week bij FilmBox

'La La Land'

In deze met zes Oscars bekroonde, wervelende Hollywood-musical van Damian Chazelle ('Whiplash') schitteren Emma Stone en Ryan Gosling als actrice en pianist. Hun liefde voor elkaar wordt op de proef wordt gesteld door de verleidingen en teleurstellingen van het hectische leven in Hollywood.

Maandag 2 december om 20.30 uur

'Marlowe'

Liam Neeson speelt de iconische privédetective Philip Marlowe, met de sterke tegenspelers Diane Kruger en Jessica Lange. Tegen de achtergrond van het Los Angeles van de jaren dertig wordt Marlowe meegesleept in een wereld van intrige en gevaar. Een stijlvolle misdaadfilm van Neil Jordan ('The Crying Game').

Maandag 9 december om 20.30 uur

'Golden Globes 2025'

Maandag 9 december is de bekendmaking van de nominaties voor de Golden Globe Awards 2025. Voor het eerst zijn de Golden Globe Awards live te zien in Nederland op FilmBox. De uitreiking van de prestigieuze gouden beeldjes is in de nacht van zondag 5 januari om 2.00 uur te volgen, met een herhaling van de hele show op maandag 6 januari om 20.30 uur.

Zondag 5 januari om 2.00 uur

'Encore'

De jonge getalenteerde balletdanseres Élise (gespeeld door Marion Barbeau) ziet na een ernstige blessure haar droomcarrière in gevaar komen. Terwijl ze herstelt, ontdekt ze nieuwe vormen van dans en ontmoet een groep artiesten die haar inspireren op een onverwachte reis van zelfontdekking. Een Frans drama met adembenemende choreografie van Cédric Klapisch ('Retour en Bourgogne').

Maandag 16 december om 20.30 uur

'Fatman'

Spectaculaire actiekomedie waarin Mel Gibson in de huid kruipt van een ruige en uitgebluste kerstman, die midden in de financiële problemen zit. Wanneer een verwend kind een cadeautje krijgt dat hem niet bevalt, huurt hij een huurmoordenaar in om de kerstman uit de weg te ruimen. Wat volgt is een gevaarlijk kat-en-muisspel waarin de kerstman moet vechten om zijn leven en zijn unieke rol in stand te houden.

Maandag 23 december om 20.30 uur

'Mindcage'

Een reeks gruwelijke moorden lijkt te zijn geïnspireerd op de daden van een beruchte seriemoordenaar, die jarenlang achter de tralies heeft gezeten. Twee rechercheurs, gespeeld door John Malkovich en Martin Lawrence, leiden het onderzoek. Wanneer ze besluiten bij de moordenaar aan te kloppen om de copycat te vangen, worden ze geconfronteerd met misleiding en psychologische spelletjes.

Maandag 30 december om 20.30 uur