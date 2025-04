Dit zijn de highlights mei bij CANAL+, Film1 en FilmBox

Het Oscarwinnende verhaal van Jacques Audiard (Un prophète), combineert misdaad, muziek en drama. Als niet-Engelstalige film schreef de film geschiedenis met dertien nominaties.

'Emilia Pérez'

Twee Oscars gingen mee naar huis: Beste originele song en Beste vrouwelijke bijrol (Zoë Saldaña). Het verhaal volgt een Mexicaanse maffiabaas die in transitie gaat en snijdt thema’s aan als genderidentiteit, immigratie en corruptie.

Stream vanaf 25 mei

25 mei om 20.30 uur op CANAL+ Action

'Black Daisies: seizoen 1'

Poolse scifi-dramaserie waarin wetenschapper Lena Opalińska terugkeert naar Wałbrzych om vermiste kinderen te vinden. De hoofdverdachte? Haar vervreemde dochter Ada. Samen met agent Rafał raakt ze verwikkeld in dorpsroddels, oplopende spanningen en een sinister sanatorium. Diep onder de stad liggen verborgen tunnels, bevolkt door mythische wezens, en een duistere oorlogsgeschiedenis die een angstaanjagende waarheid verbergt.

Stream vanaf 1 mei

Vanaf 7 mei wekelijks om 20.30 uur op CANAL+ Action

'Lucky'

Een fascinerende blik op Bernie Ecclestone’s reis van naoorlogse autohandelaar tot de architect van de Formule 1, waar hij decennialang de touwtjes in handen had. Met een scherp zakelijk instinct en onwrikbare vastberadenheid transformeerde hij de sport in een miljardenindustrie. De miniserie toont zijn vijftigjarige heerschappij, de controverses, machtsstrijd en revolutionaire ontwikkelingen die de Formule 1 voorgoed veranderden.

Stream vanaf 15 mei

'Beforeigners'

Een raadselachtig natuurverschijnsel staat centraal in deze Noorse sci-fi-serie, waarin lichtflitsen in de oceaan mensen uit het verleden naar het heden brengen. Ze komen uit het stenen tijdperk, de Vikingperiode en de 19e eeuw. Terwijl de wereld zoekt naar antwoorden, blijft één ding zeker: ze blijven komen en er is geen weg meer terug. Winnaar van vier Gullruten-awards (Golden screen).

Stream vanaf 26 mei

'To Catch a Killer'

Sfeervolle en spannende misdaadthriller met Shailene Woodley als rechercheur Eleanor. Ze worstelt met haar verleden terwijl ze de FBI helpt bij een bloedstollende klopjacht op een genadeloze seriemoordenaar. Geplaagd door haar eigen demonen raakt ze steeds dieper verstrikt in het onderzoek. Om de moordenaar te stoppen, moet ze zijn motieven doorgronden—en haar eigen angsten overwinnen.

Stream vanaf 5 mei

11 mei om 20.30 uur op CANAL+ Action

'The Old Way'

Western met Nicolas Cage als voormalig scherpschutter Colton Briggs, die zijn gewelddadige verleden achter zich heeft gelaten voor een rustig familieleven. Maar wanneer criminelen zijn vrouw vermoorden, pakt hij opnieuw de wapens op. Samen met zijn twaalfjarige dochter gaat hij op een meedogenloze missie om gerechtigheid te zoeken en af te rekenen met zijn verleden.

Stream vanaf 12 mei

18 mei om 20.30 uur op CANAL+ Action

'The Plague'

Franse miniserie ('La Peste') geïnspireerd op de roman van Albert Camus. In 2029, terwijl de wereld nog worstelt met de nasleep van COVID, breekt een dodelijkere plaag uit. De overheid voert een strikte lockdown en slimme camera’s in. In de chaos bundelen wetenschappers, artsen en overlevenden hun krachten om een remedie te vinden. Morele dilemma’s en politieke intriges worden bepalend voor de toekomst van de mensheid.

Stream vanaf 15 mei

'Premier Padel'

CANAL+ Action brengt het hele jaar door de belangrijkste Premier Padel-wedstrijden, zoals kwartfinales, halve finales en finales van de toonaangevende internationale competitie live naar de Nederlandse kijkers. Elk toernooiweekend zit Abe Kuijl klaar als commentator bij de wedstrijden, vergezeld door prominente analisten uit de Nederlandse padelwereld.

Toernooien in mei bij CANAL+ Action:

P2 Asuncion: 24 - 25 mei

P1 Buenos Aires: 31 mei - 1 juni

In mei bij Film1 Premiere en Film1 on demand

Vijf oorlogsfilms op 4 mei: première 'The Zone of Interest'

Op de dag van de Nationale Herdenking staat Film1 stil bij de Tweede Wereldoorlog met vijf aangrijpende oorlogsfilms. In Jonathan Glazers beklemmend, tweevoudig Oscarwinnend 'The Zone of Interest' staat Hedwig centraal, de vrouw van nazi-commandant Rudolf Höss. Gespeeld door Sandra Hüller, tracht ze haar gezinsleven te behouden naast het concentratiekamp Auschwitz. Terwijl Höss zijn gruwelijke werk uitvoert, creëert Hedwig een ogenschijnlijk idyllisch bestaan, zonder oog voor de verschrikkingen die zich letterlijk naast hun huis afspelen.

Programmering 4 mei

Film1 gaat op 4 mei van start om 16.20 uur met 'Resistance', een waargebeurd verhaal over de jonge jaren van Marcel Marceau, die talloze Joodse weeskinderen hielp te ontsnappen. Daarna om 18.20 uur volgt Mijn beste vriendin Anne Frank, waarin het verhaal van Anne verteld wordt door de ogen van haar jeugdvriendin Hannah. Na de twee minuten stilte bij Film1 begint om 20.02 uur 'Zone of Interest'. Dat wordt vervolgd om 21.45 uur met 'Grenzeloos Verraad' over Nederlandse collaborateurs en om 23.10 uur de duistere oorlogsthriller 'Burial'.

Zondag 4 mei vanaf 16.20 uur

'Casa Coco'

Romantische komedie met Joke Bruijs en Gerard Cox. Pleun runt een pension op Bonaire, waar haar oude jeugdliefde Toon arriveert na een scheiding. De twee ex-geliefden hebben elkaar jaren niet gezien. Onder de Caribische zon laait de liefde weer op, maar oude pijn staat in de weg.

Zaterdag 10 mei om 20.30 uur

'Dog'

Channing Tatum in een ontroerend en komisch drama. Ex-soldaat Briggs moet legerhond Lulu naar de begrafenis van haar baasje brengen. Tijdens hun reis langs de kust test Lulu zijn geduld, maar langzaam groeien ze naar elkaar toe en vinden ze een nieuwe weg vooruit.

Zaterdag 17 mei om 20.30 uur

'Good Luck to You, Leo Grande'

Emma Thompson schittert als weduwe Nancy, die op zoek gaat naar passie en een sekswerker, Leo Grande, inhuurt. Wat begint als een spannend avontuur, wordt een diepgaand en ontroerend gesprek over verlangens, intimiteit en zelfacceptatie.

Zaterdag 24 mei om 20.30 uur

'The Fabelmans'

Persoonlijk portret van Steven Spielberg over Sammy Fabelman dat werd overladen met nominaties en prijzen. In de jaren vijftig ontdekt de jonge Sammy zijn liefde voor film. Terwijl hij zijn familieverhalen vastlegt, ontdekt hij een schokkende waarheid over zijn moeder (Michelle Williams) die zijn blik op het leven en zijn familie voorgoed verandert. Het verhaal kreeg onder andere zeven Oscarnominaties en twee Golden Globes.

Zaterdag 31 mei om 20.30 uur

Elke maandag een Film van de Week bij FilmBox

'Oorlogswinter'

Ook FilmBox staat in de avond van 4 mei in het teken van de Nationale Herdenking. Het beroemde gelijknamige boek van Jan Terlouw kreeg een indringende vertolking op het grote scherm, onder regie van Martin Koolhoven ('Brimstone'). De vijftienjarige Michiel (Martijn Lakemeijer) helpt een gewonde Engelse piloot in de barre winter van 1944-1945. De film won een Gouden Film, drie Gouden Kalveren en drie Rembrandt Awards.

Zondag 4 mei om 20.02 uur

'Allelujah'

Jennifer Saunders schittert in dit warme, komische drama over een klein ziekenhuis in Yorkshire dat met sluiting wordt bedreigd. Terwijl zuster Gilpin en dokter Valentine vechten voor hun patiënten, legt een nieuwsploeg de voorbereidingen vast voor een huldiging. Maar terwijl iedereen hoopt op een feestelijke dag, dreigt alles anders te lopen…

Maandag 5 mei om 20.30 uur

'Riceboy Sleeps'

Bekroond en ontroerend drama over de Koreaanse weduwe So-Young, die met haar zoon Dong-Hyun naar Canada verhuist voor een betere toekomst. Terwijl ze worstelt met eenzaamheid en schuldgevoel, zoekt Dong-Hyun naar zijn Koreaanse roots. Een onverwachte reis naar Zuid-Korea dwingt hen om verleden en identiteit onder ogen te zien.

Maandag 12 mei om 20.30 uur

'War Pony'

Een rauw, realistisch drama over Bill (23) en Matho (12) in het Pine Ridge Reservaat. Bill probeert zijn weg te vinden als jonge vader, terwijl Matho koste wat kost volwassen wil worden. Diefstal, drugs en moeilijke keuzes bepalen hun leven—tot hun paden onverwachts kruisen en ze ontdekken hoeveel ze met elkaar gemeen hebben.

Maandag 19 mei om 20.30 uur

'Roter Himmel'

Bekroond zomers drama van Christian Petzold over vier jonge mensen in een vakantiehuis aan de Baltische kust. Terwijl spanningen, liefde en jaloezie oplopen, woeden in de verte bosbranden. Wanneer de natuur hen inhaalt, worden ze gedwongen de vlammen—en hun eigen gevoelens—onder ogen te zien. Onderscheiden met een Zilveren Beer op het filmfestival van Berlijn.

Maandag 26 mei om 20.30 uur