Dit zie je zondag in 'Tussen Kunst en Kitsch'

Foto: © AVROTROS 2024

Vanuit diverse musea in Nederland bespreken Frits Sissing en de experts weer verrassende kitsch en veelzijdige kunst. Menno Hoencamp taxeert een bijzondere muziekdoos, voorzien van technische snufjes, die bedoeld was voor de gefortuneerden uit de textielindustrie in Enschede.

Verder een tabaskrasp uit 1730; gekocht voor een rommelmarktprijs, maar wat is de taxatiewaarde? Ook een bijzondere broche die onderdeel was van de Eemnesser klederdracht van de grootmoeder van de huidige eigenaresse. Zij vindt de broche ouderwets en weet niet goed wat ze ermee moet. En een glas dat de huidige eigenaar drie jaar geleden voor 2,50 euro kocht. Een half jaar geleden zag hij een soortgelijk glas in 'Tussen Kunst en Kitsch' voorbijkomen. Wat is zijn kringloopvondst waard?

'Tussen Kunst en Kitsch', zondag 26 januari om 21.20 uur bij AVROTROS op NPO 1.