Dit zie je woensdag in 'Oogappels'

Marcel lost eindelijk zijn geldproblemen op en biedt zijn excuses aan aan Carola. Claire's verjaardag wordt gevierd en Merel heeft een confronterend gesprek met haar partners, op kantoor.

Fabie, Pip, Carola en Danny gaan een weekend weg en Pip vertelt eindelijk aan haar moeder wat er is gebeurd in de fietsenstalling. Max zit enorm in de problemen nu zijn Cryptohandel is ingestort en Miranda en Petra hebben groot nieuws. Mees en Nina besluiten alles uit te praten.

'Oogappels', woensdag 11 december om 20.30 uur bij BNNVARA op NPO 1.