Dit zie je woensdag in 'Geheimen van het Museum'

Het Rijksmuseum opent haar deuren voor een exclusief kijkje achter de schermen. Conservatoren, restauratoren en andere medewerkers laten plekken en schatten zien die het publiek normaal niet te zien krijgt.

Achter ieder stuk in de schatkamer van Nederland schuilt een uniek verhaal.

In het museum heerst een bijzondere sfeer, want deze keer wordt het poppenhuis nauwkeurig onderzocht. De medewerkers krijgen toegang tot een ruimte die zelfs voor hen normaal gesproken gesloten blijft. En de recent geschonken Van Gogh schilderijen worden eindelijk tentoongesteld. Van Gogh kwam ooit zelf naar het museum om zich te laten inspireren. Had hij toen één van deze schilderijen bij zich? Conservator Mayken onderzoekt het.

'Geheimen van het Museum' woensdag 27 november om 20.30 uur bij AVROTROS op NPO 2.