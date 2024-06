Dit zie je vanavond in 'Opsporing Verzocht'

Vanavond wordt in 'Opsporing Verzocht' een dringend beroep gedaan op het publiek om de vermissing van de 36-jarige postbezorger Marc Jaskulski uit Dronten op te helderen.

Marc werd 15 april nog fietsend vastgelegd in Dronten, maar is sinds dat moment spoorloos. In de uitzending zijn laatst bekende beelden. Marc was mogelijk op weg naar een afspraak via een datingapp en slachtoffer van een misdrijf. Zijn familie, vrienden en de politie maken zich grote zorgen dat ze zo lang niets van Marc horen, mede omdat hij nierpatiënt is en dagelijks medicijnen nodig heeft.

Politie zoekt sportschoenen in moordonderzoek

Op zaterdag 30 maart werd de 65-jarige Johnny Ponson dood gevonden in zijn appartement in de flat Gravestein in Amsterdam-Zuidoost. Ponson was slachtoffer van een misdrijf. 4 Juni werd een 21-jarige Amsterdammer aangehouden, maar nog niet alle omstandigheden rond de dood van het slachtoffer zijn duidelijk. Zo wordt nog een specifiek paar schoenen gezocht.

Nieuwe beelden reeks geweldsincidenten provincie Groningen

Tussen juli en september was er een lange reeks geweldsincidenten in Noord-Nederland. In onder andere Groningen en Oude Pekela waren ontploffingen en beschietingen, vermoedelijk als intimidaties in een crimineel conflict. Er zijn inmiddels verdachten aangehouden, maar de politie toont vanavond een aantal nieuwe bewakingsbeelden van nog niet herkende betrokkenen.

Gijzeling en rellen Utrecht

Verder onder andere een reconstructie van een 36 uur durende gijzeling in Amsterdam met duidelijke beelden van een verdachte, nieuw beeldmateriaal van verdachten van de ernstige voetbalrellen op 26 mei bij het stadion van FC Utrecht en een uiterst brutale beschieting in Eindhoven.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 18 juni om 20.30 uur bij AVROTROS op NPO 2.