Dit zie je vanavond in 'Opsporing Verzocht'

De afgelopen dagen maakte de politie al een aantal nieuwe details bekend over de TEFAF-roof op 28 juni 2022 in Maastricht.

Vanavond in 'Opsporing Verzocht' nog niet eerder vertoonde beelden van de vier mannen die op de kunstbeurs binnen een paar minuten miljoenen euro’s aan sieraden buit maakten. Zo is te zien hoe de daders langs tientallen, naar het lijkt nietsvermoedende, bezoekers wisten te vluchten, ontkwamen op twee stepjes én hoe twee onbekende vrouwen één van hun vluchtauto’s parkeerden in Frankfurt.

Oproep onderzoeksteam voetbalrellen FC Utrecht

Zondag 26 mei vonden tijdens en na de voetbalwedstrijd FC Utrecht - Go Ahead Eagles ernstige ongeregeldheden plaats waarbij ook gewonden vielen. Het onderzoeksteam doet vanavond een urgente oproep.

Vrouwen lastiggevallen in bos Roosendaal

Het afgelopen jaar zijn minimaal vier vrouwen belaagd in het buitengebied Visdonk bij Roosendaal. Vanavond in het landelijke opsporingsprogramma een reconstructie van één van die incidenten en een compositietekening van een verdachte.

Man in Houten voor woning neergestoken

Een man van 33 uit Houten is 29 maart voor zijn woning neergestoken. Ondanks meerdere steekwonden wist hij de broek van één van zijn belagers naar beneden te trekken. In de uitzending bewakingsbeelden.

Nieuwe beelden rellen Den Haag

Op 17 februari vonden ernstige ongeregeldheden plaats rond de Fruitweg in Den Haag, nadat een grote groep probeerde binnen te dringen bij een door de Eritrese gemeenschap georganiseerde bijeenkomst. Vorige maand werden - succesvol - duidelijke beelden van verdachten verspreid. Vanavond meer nieuwe gezochte verdachten.

Verder onder andere aandacht voor een explosie bij een advocatenkantoor in Den Haag, bedreigingen in Breda en een update rond het cold case-onderzoek naar de moord op Pieter en Tae Hoovers in 2017 in Amsterdam.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 4 juni om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.