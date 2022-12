Dit zie je vanavond in 'Opsporing Verzocht'

Tientallen ouderen zijn de afgelopen weken in Noord-Holland benaderd door oplichters die zich voordoen als politie-medewerkers. In 'Opsporing Verzocht' vanavond meer over de werkwijze van de bende, die sinds begin november actief lijkt in de regio rond Alkmaar en Purmerend.

Potentiële slachtoffers worden gebeld door iemand die zich voordoet als politie-medewerker, die daarna een ‘collega’ langs stuurt. Eén van hun slachtoffers vertelt in de uitzending hoe hij door de beller in de val werd gelokt. Ook geeft een politie-woordvoerder advies over hoe je om moet gaan met zulke telefoontjes.

Drie daders gefilmd bij overval casino Made

In de nacht van 30 op 31 oktober zijn twee medewerkers van een casino in Made overvallen door drie mannen. Beide slachtoffers kregen een vuurwapen op hun hoofd gedrukt, en zijn ook bedreigd met grote messen. De overval staat op beeld, daarop is onder andere de rolverdeling tussen de drie overvallers duidelijk te zien. De politie hoopt dat kijkers de mannen herkennen, mede omdat mogelijk is opgevallen dat ze na 31 oktober veel cash geld hadden.

Man kan niet meer lopen: mogelijk persoonsverwisseling bij schietincident Almere

Op zondagochtend 23 oktober werd op de Wijsgeerbaan in Almere een 41-jarige man neergeschoten. Hij lag wekenlang in levensgevaar in het ziekenhuis. Inmiddels is hij weer bij kennis, maar is ook duidelijk dat hij mogelijk gehandicapt blijft; de man kan niet meer lopen… De groep van vijf verdachten waaruit geschoten werd, is inmiddels herkend, maar er zijn nog belangrijke vragen in het onderzoek. Op dit moment is het een serieus scenario dat de neergeschoten man slachtoffer is van een persoonsverwisseling. Een woordvoerder van de politie Midden-Nederland legt vanavond uit hoe getuigen bij dit onderzoek kunnen helpen.

Brandstichter Deurne steekt zichzelf aan

In Deurne heeft een brandstichter geprobeerd om de plaatselijke sporthal in brand te steken. Op bewakingsbeelden van de vroege ochtend van zaterdag 13 augustus is echter te zien hoe de dader niet alleen een toegangsdeur, maar ook zichzelf in brand stak.

De vorige uitzending van 'Opsporing Verzocht' verliep uiterst succesvol. Zo werd een gezochte serie-overvaller in Roosendaal al na een dag door tips aangehouden, en meldden ook de betrokkenen bij een zware mishandeling in Terneuzen zich. Vanavond om ± 20.35 uur zit het belteam van de opsporingstiplijn weer klaar op NPO 2 om nieuwe tips van kijkers aan te nemen.

'Opsporing Verzocht', in verband met het WK-voetbal in Qatar, dinsdag 6 december om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 2.