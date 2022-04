Dit zie je op Cartoon Network in april

In de splinternieuwe serie 'Wat Babyberen Leren' krijgen de drie baby-beren-broers een magische doos cadeau die ze kan transporteren naar waarheen ze maar willen.

De babyberen reizen de hele wereld over in hun zoektocht naar een eigen thuis.

Tijdens hun reis beginnen de beren een carrière als detective om te kunnen leven in een stad welke wordt bewoond door insecten; gaan ze in een donkere, griezelige grot op zoek naar hun verdwenen doos; en bezoeken ze een middeleeuwse groentedorp.

Kijk vanaf 18 april doordeweeks om 15.25 uur naar de gloednieuwe 'Wat Babyberen Leren', alleen bij Cartoon Network!

WAT BABYBEREN LEREN

VANAF 18 APRIL

Elke dag om 15.25 uur

DC SUPER HERO GIRLS

VANAF 11 APRIL

Doordeweeks om 17.05 uur uur

De dag redden is supermakkelijk als je een Super Held bent. Maar het kwaad bestrijden terwijl je goede cijfers op school moet halen én een sociaal leven wilt hebben? 'DC Super Hero Girls' zijn meer dan alleen maar misdaadbestrijdende vriendinnen, ze zijn een uiteenlopende groep van toegewijde super tienders!

Ze werken samen terwijl ze strijden in Metropolis en gaan tegelijkertijd de strijd aan om op te groeien. Deze geweldige tieners ontdekken altijd weer nieuwe manieren om hun krachten en capaciteiten onder controle te houden. Ze leren snel hoe ze moeten omgaan met de uitdagingen die komen kijken bij het leven van een tiener Super Held. We hebben allemaal de kracht om een verschil te maken.

Kijk vanaf 11 t/m 19 april naar de gloednieuwe afleveringen van 'DC Super Hero Girls'. Doordeweeks om 17.05 uur bij Cartoon Network!

NEW LOONY TUNES

VANAF 6 APRIL

Elke dag om 14.55 uur

De hilarische, heldhaftige en ondeugende Looney Tunes staan voor je klaar met de beste avonturen in de afleveringen van 'New Looney Tunes'. Zie al je favorieten terug op tv, zoals Bugs Bunny, Daffy Duck, Tweety, Sylvester, Porky Pig, Yosemite Sam en de hele Looney Tunes familie. In nieuwe avonturen staan ze zij aan zij met vrienden, om het op te nemen tegen verschillende vijanden.

De afleveringen van seizoen 3 zie je vanaf 6 april elke dag om 14.55 uur bij Cartoon Network.