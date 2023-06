Dit zie je nu dinsdag in 'Opsporing Verzocht'

In 'Opsporing Verzocht' wordt vanaf 21.05 uur op NPO 2 onder meer aandacht besteed aan een snelkraak bij een juwelier in Delden. De drie daders richtten daarbij 9 januari - naar nu blijkt -voor 200.000 euro schade aan voor het echtpaar dat de zaak destijds runde.

Mede door de kraak hebben zij hun onderneming inmiddels verkocht.

Op bewakingsbeelden is te zien hoe de daders met een stationwagen, vermoedelijk een Audi, naar de Langestraat gaan, en daarna hun kraak uitvoeren. Bij de politie in Oost-Nederland lopen momenteel meerdere onderzoeken naar snelle nachtelijke inbraken bij juweliers.

Schutter Tilburg

Op zondag 14 mei werd in Tilburg een man neergeschoten op de parkeerplaats van het Bert van Peltplein. De vermoedelijke schutter is nog altijd voortvluchtig. Afgelopen week is besloten zijn naam en identiteit openbaar te maken. In de uitzending een nieuwe oproep met details over deze 25-jarige man uit Vlissingen.

Groep mishandelt jongens

In Assen zijn twee jongens van 14 en 15 jaar op grove wijze mishandeld door een groep leeftijdsgenoten. Op bewakingsbeelden is vastgelegd hoe een groep van ongeveer tien jongeren in de vroege ochtend van zaterdag 6 mei op de Oostermoer gaat stilstaan.

vier jonge mannen vielen daarna uit het niets twee naar huis fietsende vrienden aan. Eén van hen werd onder meer tegen zijn hoofd getrapt. Zowel de verdachten van de mishandeling als de toekijkers is al dringend verzocht zich te melden. De politie hoopt de zaak nu met kijkerstips alsnog op te lossen.

Medewerkster supermarkt moet overvaller binnenlaten

De politie in Limburg hoopt via Opsporing Verzocht de overval op de Plus-supermarkt aan de Kruidenlaan in Venray op te lossen. Zondag 16 april liep een jonge medewerkster rond 07.30 uur naar de personeelsingang, toen een overvaller haar dwong de deur voor hem te openen. Dankzij het camerasysteem in de supermarkt is meer van de dader vastgelegd.

In deze korte uitzending met de meest belangrijke politie-oproepen van dit moment verder ook nieuwe informatie over een schietincident in Rotterdam en een update rond de dood van een 22-jarige man in Katwijk.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 6 juni om 21.05 uur bij AVROTROS op NPO 2.