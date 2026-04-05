Dit zie je maandag in 'Radar'
Deze zomer barst het WK los in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De FIFA heeft een monopoliepositie als het gaat om ticketverkoop en de ticketprijzen zijn astronomisch.
De gewone supporter trekt daarom aan het kortste eind. Verschillende consumentenorganisaties proberen daar nu een stokje voor te steken. In paniek google je op ‘elektricien’ en klik je op een van de eerste websites die naar boven komen. Puntje bij paaltje moet je onder druk duizenden euro’s betalen en is het probleem niet eens verholpen. In het afgelopen jaar kregen we bij 'Radar' tientallen klachten hierover.
Fons duikt in de wereld van de malafide elektriciens die zich verschuilen achter een netwerk van websites, google-advertenties, mobiele pinapparaten en 085-nummers. En: 5 miljoen Nederlanders hebben een tatoeage en bijna 1 op de 5 heeft spijt, blijkt uit onderzoek. Er is daarom steeds meer vraag naar het verwijderen van tatoeages, maar er is amper wetgeving om dit te reguleren. Hoe weet je of degene die jouw tatoeage weglasert wel deskundig genoeg is?
'Radar', maandag 6 april om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.
Kijktip van de dag
Glacioloog Eric Rignot keert samen met zijn zoon terug naar hun woning in Los Angeles die verwoest werd door de bosbranden in 2025. Wanneer wetenschapper Alain Hubert met zijn team in een whiteout terechtkomt, wordt duidelijk hoe onvoorspelbaar het leven op Antarctica is. Klimaatwetenschapper Simon Steffen zet het levenswerk van zijn vader Konrad Steffen rond automatische weerstations verder.
'2050', om 21.15 uur op VRT Canvas.